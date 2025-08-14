Rondetafelgesprek brengt keten in beweging

Wat is er nodig om circulariteit écht van de grond te krijgen in de gevelbranche? Die vraag staat centraal tijdens een inspirerende rondetafelbijeenkomst bij Ploeg kozijnen in Nieuw-Vennep. Onder leiding van Duurzaam Gebouwd en VKG, de branchevereniging voor kunststof kozijnen, komen koplopers uit de keten samen om ambities te delen, knelpunten te benoemen, maar vooral om kansen te verkennen.

Albert Zegelaar, directeur VKG, benadrukt dat kunststof kozijnen een duurzame keuze zijn. “Als je het goed doet en dat goed kunt onderbouwen, kunnen kunststof kozijnen qua milieu-impact en circulariteit zeker concurreren met andere duurzame materialen,” zegt Jelmer Bijlsma (Kömmerling/ K-Vision). “Maar dan moeten die prestaties ook transparant zijn en erkend worden in de markt.”

De cruciale keuze: duurzaamheid op het juiste moment

De circulaire bouweconomie komt langzaam op gang, maar in renovatieprojecten blijft circulariteit vaak achter. Modulair bouwen, demontabele systemen en hoogwaardige recycling en hergebruik staan nog in de kinderschoenen.

Veel circulaire ambities stranden doordat keuzes al vroeg in het proces worden gemaakt, vaak zonder volledig zicht op duurzame alternatieven. “De aannemer bepaalt in veel gevallen wat er geleverd wordt en kiest vaak nog steeds op basis van prijs en efficiëntie,” aldus Jurian Tabbers van Schipper Kozijnen. Hij ziet een herkenbaar patroon: “De aannemer kiest voor de meest economische uitvoering om aan de vereiste duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen. Daarmee blijven nog veel duurzaamheidskansen onbenut en komen circulaire oplossingen niet eens op tafel.”

Lees hier het volledige rondetafelgesprek.

Foto bovenaan: Claudia Koppenhagen, Ronald van den Ing, Esther 't Hoen, Jurian Tabbers, Jelmer Bijlsma, Edwin van Houten, Albert Zegelaar, Martien Akerboom, Kitty Rossen en Hester ten Zijthoff.