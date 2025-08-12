Grip houden op levensduur en kwaliteit van vastgoed

timer1 min
Grip houden op levensduur en kwaliteit van vastgoed

In de praktijk blijven Meerjaren Onderhoudsplanningen (MJOP) steken in een statische lijst. In een webinar ontdek je hoe je dit laat bijdragen aan duurzaamheid, compliance en kwaliteit.

De uitvoering van het MJOP wordt bemoeilijkt door de groeiende complexiteit in gebouwbeheer: de toegenomen wet- en regelgeving, de opkomst van Internet of Things, de verwachtingen vanuit de organisatie en de nadruk op de levenscycluskosten. “Het is dan ook essentieel om tot een uniforme, kwalitatieve en datagedreven aanpak te komen, waarbij alle gebouwdelen, installaties, activiteiten én risico’s samenkomen in één platform.”

Kennisdelen

Dat laat Planon weten in de aanloop naar een webinar van op dinsdag 16 september om 10.00 uur gaat Mark van Burg, Sales Director bij Planon Building Management in op de voordelen van de nieuwe generatie Planon software voor Asset & Maintenance management. Ook worden verschillende functionele verbetering gedemonstreerd waarbij de focus ligt op de eenvoud en het gebruiksgemak. Het webinar vindt plaats op dinsdag 16 september om 10.00 uur en deelname is gratis.

Interesse? Vul het formulier op deze pagina in om je aan te melden.

In dit webinar kom je meer te weten over:

  • De huidige ontwikkelingen in de markt voor gebouwonderhoud
  • Hoe de nieuwe generatie software hier toekomstbestendig op aansluit
  • Welk grote verbeteringen er doorgevoerd zijn in de software
  • Hoe deze nieuwe software er voor MJOP en NEN 2767 er dan concreet uit ziet

Deelnemers die op deze datum niet kunnen meekijken kunnen inschrijven en ontvangen achteraf een link naar de opname.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c265
description Artikel
Groei op belangrijke duurzaamheidsthema’s

Groei op belangrijke duurzaamheidsthema’s

Met een Sustainability Impact (SSI) score van 8,07 blijft Schneider Electric structureel groeien op belangrijke duurzaamheidsthema’s. “Dit is een belangrijk ...

Lees verder

c21 c225
description Artikel
Verjonging dankzij tien nieuwe partners 

Verjonging dankzij tien nieuwe partners 

Er traden op 1 juli 2025 maar liefst tien nieuwe partners toe bij ingenieurs- en adviesbureau DGMR. Het bureau zijn blij met hun komst, dat zorgt voor meer verjonging, ...

Lees verder

c21 c225 c243
description Artikel
Drie burgerinitiatieven voor soepele energietransitie

Drie burgerinitiatieven voor soepele energietransitie

Terwijl huishoudens worden aangespoord om energie te besparen door korter te douchen of de thermostaat lager te zetten, blijven systeemfactoren zoals fossiele subsidies, ...

Lees verder

Burgerinitiatieven
c21 c40 c225
description Artikel
Duurzaam Gebouwd Magazine: actie voor de duurzaam gebouwde omgeving

Duurzaam Gebouwd Magazine: actie voor de duurzaam ...

De tweede editie van het Duurzaam Gebouwd Magazine is verschenen en nu online voor iedereen te lezen! Deze editie staat vol met actuele artikelen, vernieuwende ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265
description Artikel
Belang van tapwaterrendement voor toekomstbestendige woningbouw

Belang van tapwaterrendement voor toekomstbestendige ...

Het verwarmen van tapwater neemt een steeds groter aandeel van het totale energieverbruik van een woning in. In goed geïsoleerde woningen met lage temperatuur ...

Lees verder

Toekomstbestendige woningbouw
c21 c225 c260 c265
description Artikel
De Nationale Houtbouwgame gelanceerd op Klimaattop Gebouwde Omgeving

De Nationale Houtbouwgame gelanceerd op Klimaattop ...

Op 5 en 6 november gaat tijdens de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025 officieel de Nationale Houtbouwgame van start: een uniek, gratis leerprogramma dat professionals ...

Lees verder

Houtbouwgame
c21 c40 c225 c302
description Artikel
Aanpassing CSRD: “Route naar toekomstbestendiger bedrijf”

Aanpassing CSRD: “Route naar toekomstbestendiger ...

De invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is aangepast en uitgesteld, na een besluit van het Europese Parlement. Maar: “Dit ...

Lees verder

c21 c225
description Artikel
Webinar deelt ervaringen duurzaam aanbesteden

Webinar deelt ervaringen duurzaam aanbesteden

Steeds meer gemeenten, corporaties en andere partijen willen duurzaamheid meenemen in bouwprojecten. Hoe doe je dat in aanbestedingen? Je wil invulling geven aan ...

Lees verder

Duurzaam aanbesteden
c21 c225 c301
description Artikel
Wat zijn de oplossingsrichtingen van netcongestie?

Wat zijn de oplossingsrichtingen van netcongestie?

Precies op de dag dat de kranten koppen ‘Investeringen stroomnet geven over paar jaar pas lucht’, spreekt Duurzaam Gebouwd Peter Grispen van SPIE Nederland, ...

Lees verder

c21 c41 c225 c260
description Artikel
Duurzame houtkeus voor werelderfgoedcentrum 

Duurzame houtkeus voor werelderfgoedcentrum 

Deze week zijn er twee 2-meter hoge tropisch houten abri’s geplaatst op het buitenterrein van het WEC (Werelderfgoedcentrum Waddenzee) in Lauwersoog. Dit ...

Lees verder

c23 c225
description Artikel
Webinar: Vernieuwde software voor gebouwonderhoud

Webinar: Vernieuwde software voor gebouwonderhoud

Een meerjaren onderhoudsplanning blijft vaak steken in een statische lijst, die te weinig bijdraagt aan belangrijke doelstellingen. In dit webinar gaat Mark ...

Lees verder

c21 c40 c225 c260
description Artikel
Amsterdamse corporatie zet volgende stap naar houtbouw 

Amsterdamse corporatie zet volgende stap naar ...

Nadat Eigen Haard eerder voor bijna 140 flexwoningen met CLT-hout heeft gezorgd, is de Amsterdamse woningcorporatie inmiddels bezig om verdere stappen in het bouwen ...

Lees verder

permalink

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up