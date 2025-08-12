Grip houden op levensduur en kwaliteit van vastgoed

In de praktijk blijven Meerjaren Onderhoudsplanningen (MJOP) steken in een statische lijst. In een webinar ontdek je hoe je dit laat bijdragen aan duurzaamheid, compliance en kwaliteit.

De uitvoering van het MJOP wordt bemoeilijkt door de groeiende complexiteit in gebouwbeheer: de toegenomen wet- en regelgeving, de opkomst van Internet of Things, de verwachtingen vanuit de organisatie en de nadruk op de levenscycluskosten. “Het is dan ook essentieel om tot een uniforme, kwalitatieve en datagedreven aanpak te komen, waarbij alle gebouwdelen, installaties, activiteiten én risico’s samenkomen in één platform.”

Kennisdelen

Dat laat Planon weten in de aanloop naar een webinar van op dinsdag 16 september om 10.00 uur gaat Mark van Burg, Sales Director bij Planon Building Management in op de voordelen van de nieuwe generatie Planon software voor Asset & Maintenance management. Ook worden verschillende functionele verbetering gedemonstreerd waarbij de focus ligt op de eenvoud en het gebruiksgemak. Het webinar vindt plaats op dinsdag 16 september om 10.00 uur en deelname is gratis.

Interesse? Vul het formulier op deze pagina in om je aan te melden.

In dit webinar kom je meer te weten over:

De huidige ontwikkelingen in de markt voor gebouwonderhoud

Hoe de nieuwe generatie software hier toekomstbestendig op aansluit

Welk grote verbeteringen er doorgevoerd zijn in de software

Hoe deze nieuwe software er voor MJOP en NEN 2767 er dan concreet uit ziet

Deelnemers die op deze datum niet kunnen meekijken kunnen inschrijven en ontvangen achteraf een link naar de opname.