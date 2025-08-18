Webinar laat zien hoe duurzaam vastgoed loont

Lagere energiekosten, hogere vastgoedwaarde en een verminderde onderhouds- en exploitatiekosten door moderne, duurzame technieken: het zijn slechts enkele voordelen van het verbeteren van het energielabel van je vastgoed. Het webinar ‘Waar begint u met het verduurzamen van uw kantoorgebouw en wat levert het op?’ laat zien hoe je dit stap voor stap aanpakt.

Van analyse, advies, uitvoering en financiering tot nazorg: het door Eneco gelanceerde GroenGebouw, waar we eerder een whitepaper over publiceerden. Het webinar leert deelnemers welke maatregelen snel resultaat geven, hoe een investering zich terugverdient en welke voordelen verduurzaming heeft.

Veel voordelen

Naast lagere energiekosten, inzicht in terugverdientijd en een toekomstbestendig pand dat voldoet aan (toekomstige) wet- en regelgeving, zien gebouweigenaren van duurzaam vastgoed dat het comfort stijgt. Dat betekent voor gebruikers een fijner binnenklimaat.

Inschrijven

Het webinar vindt plaats op donderdag 4 september om 10u. Presentators zijn product developer Jord Bijen en sales manager Joost de Jong. Meld je aan om volledig ontzorgd te starten met verduurzamen en te profiteren van directe besparing en langetermijn waarde. Bekijk deze pagina om in te schrijven.