<span data-teams='true'>Nomineer voor de allereerste CBRE Sustainability Award 2025</span>

Nomineer voor de allereerste CBRE Sustainability Award 2025

CBRE heeft het initiatief genomen om deze award in het leven te roepen als erkenning voor duurzame koplopers binnen de facilitaire- en vastgoedsector. De uitreiking vindt plaats tijdens de Klimaattop Gebouwde Omgeving op 6 november in de Jaarbeurs Utrecht.

Ben jij betrokken bij een duurzaam project, een innovatieve oplossing of een inspirerende samenwerking in de facilitaire- of vastgoedsector? Meld je dan nu aan voor de allereerste editie van de CBRE Sustainability Award!

Met deze nieuwe award erkent CBRE de voorlopers op het gebied van duurzaamheid binnen de gebouwde omgeving. Of het nu gaat om een technische innovatie, een sociale impact, een ambitieuze CO2-reductie of een unieke samenwerking.

Organisaties kunnen tot en met 1 oktober hun inzending indienen. Inzendingen worden beoordeeld op een aantal kerncriteria, waaronder strategische visie, ambitie, innovatie, samenwerking en behaalde resultaten. De volledige lijst met criteria vind je in het inschrijfformulier.

De jury bezoekt deze drie finalisten vervolgens op locatie om de projecten van dichtbij te beoordelen. De winnaar wordt op 6 november bekendgemaakt op de Klimaattop Gebouwde Omgeving in de Jaarbeurs Utrecht.

Aanmelden
Dien jouw inzending vandaag nog in en doe mee aan de allereerste CBRE Sustainability Award 2025.

