Kansen verzilveren voor CO2-opslag houtbouw

De CO 2 -opslag in houten woningen niet alleen berekenen, maar ook te gelde maken: hiervoor heeft FSC Nederland samen met woonstichting Woonwaard het initiatief genomen, samen met ruim twintig andere woningcorporaties.

Bouwen in hout moet met de actie in de toekomst financieel aantrekkelijker worden. Een belangrijke eerste stap is volgens FSC Nederland het verkennen welke financieringsmodellen mogelijk zijn binnen bestaande wet- en regelgeving. Het streven is om hier voor het einde van het jaar duidelijkheid over te hebben.

Verhandelen als carbon credits

De groep initiatiefnemers ontstond na het webinar dat FSC Nederland dit voorjaar organiseerde. Daarin presenteerde de stichting Climate Cleanup hoe vastlegging van CO 2 in woningen wordt gemeten en gecertificeerd. Door deze waarde te verhandelen als carbon credits ontstaat een nieuwe inkomstenstroom die de bouwkosten van houten, duurzame corporatiewoningen verlaagt.

Kostenbesparing

Woonstichting Woonwaard liet aan de hand van een concreet woningbouwproject zien hoe dit kan leiden tot een kostenbesparing tot € 5.000,- per woning, uitgaande van de huidige CO 2 -prijs. FSC Nederland nam het initiatief na signalen van woningcorporaties die deelnamen aan de houtbouwcursus die de organisatie sinds 2022 organiseert. De cursus is onderdeel van het project HOME voor de future, mede-gefinancierd door EU Life.

Meer informatie ontvang je door contact op te nemen met Mark Kenma.

Foto bovenaan: Bron TBI Woonlab