Talkshow: welk beleid versnelt verduurzaming?

Duurzaamheid moet versnellen. Maar welk beleid zorgt voor een soepelere uitvoering en hogere kwaliteit? Over dit onderwerp hoor je op vrijdag 5 september aanstaande, in een online talkshow georganiseerd door Nationaal Klimaat Platform.

Kees Vendrik, directeur van Nationaal Klimaat Platform, ontvangt in de uitzending gasten uit verschillende hoeken van de markt, die een duidelijke mening hebben over de te varen koers.

•             Wietse Walinga, directeur van Duurzaam Gebouwd

•             Miel Janssen, voorzitter van energiecooperatie WattNu

•             Niek Mouter, onderzoeksbureau Populytics

•             Cor de Horde, politiek verslaggever Het Financieele Dagblad

•             Yvonne Hofs, politiek verslaggever op de Haagse redactie van De Volkskrant

•             Rosa Uijtewaal, politiek redacteur NRC, schrijft over economische zaken en klimaat (ovb)

Benieuwd naar de uitzending op 5 september? Schrijf je hier in voor de online talkshow.

