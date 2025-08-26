Hergebruik van hout onder de aandacht bij webinar

Hergebruik van hout onder de aandacht bij webinar

Het hergebruiken of recyclen van hout is een duurzame manier om dit materiaal waardevoller in te zetten. Bij de meeste gemeenten en waterschappen sluit het aan bij hun circulaire ambities en daarom is er een groeiende interesse om hergebruikte materialen opnieuw in te zetten.

FSC Nederland krijgt ook veel vragen over dit onderwerp. Bijvoorbeeld vanuit de vraagkant van de markt: hoe kom ik als gemeente of als waterschap aan gerecycled hout om toe te passen in mijn project? Ook gaat het over de manier waarop je gebruikt hout kunt aanbieden aan de markt. Of dit laat bewerken voor een tweede leven of in een eigen project.

Die vragen wil FSC Nederland beantwoorden tijdens een webinar op donderdag 11 september aanstaande, van 11 tot 12.15 uur. Daarin is er gelegenheid voor gemeenten en waterschappen om kennis uit te wisselen, Bovendien delen bedrijven, gespecialiseerd in houtrecycling, hun werkwijze en ervaringen uit de praktijk. Ook wordt toegelicht waar het FSC Recycled label voor staat en welke voorwaarden dit keurmerk stelt.

Ben je geïnteresseerd dit webinar (in teams) te volgen, stuur dan een mail naar dit mailadres.

Bron foto bovenaan: Van den Berg Hardhout

