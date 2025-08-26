Hergebruik van hout onder de aandacht bij webinar
Het hergebruiken of recyclen van hout is een duurzame manier om dit materiaal waardevoller in te zetten. Bij de meeste gemeenten en waterschappen sluit het aan bij hun circulaire ambities en daarom is er een groeiende interesse om hergebruikte materialen opnieuw in te zetten.
FSC Nederland krijgt ook veel vragen over dit onderwerp. Bijvoorbeeld vanuit de vraagkant van de markt: hoe kom ik als gemeente of als waterschap aan gerecycled hout om toe te passen in mijn project? Ook gaat het over de manier waarop je gebruikt hout kunt aanbieden aan de markt. Of dit laat bewerken voor een tweede leven of in een eigen project.
Die vragen wil FSC Nederland beantwoorden tijdens een webinar op donderdag 11 september aanstaande, van 11 tot 12.15 uur. Daarin is er gelegenheid voor gemeenten en waterschappen om kennis uit te wisselen, Bovendien delen bedrijven, gespecialiseerd in houtrecycling, hun werkwijze en ervaringen uit de praktijk. Ook wordt toegelicht waar het FSC Recycled label voor staat en welke voorwaarden dit keurmerk stelt.
Ben je geïnteresseerd dit webinar (in teams) te volgen, stuur dan een mail naar dit mailadres.
Bron foto bovenaan: Van den Berg Hardhout
Gerelateerde artikelen, events & downloads
Duurzame bedrijfsvoering door energiemanagement
Hoe maak je jouw organisatie energie-efficiënter, voldoe je aan wetgeving zoals de EED-auditplicht én bespaar je kosten? Tijdens het webinar ‘Duurzame ...
Innovatiebijeenkomst belicht verduurzamingskansen ...
Op 23 september 2025 organiseert Duurzaam Gebouwd, samen met gastheer Greenworks (onderdeel van BMN Bouwmaterialen Nederland), een innovatiebijeenkomst in Apeldoorn. ...
Elkaar versterken bij conceptueel bouwen
De vraag is: hoe zorgen we ervoor dat gemeenten, ontwikkelaars, conceptaanbieders en de toeleverende industrie elkaar écht versterken bij conceptueel bouwen? ...
Onze delta in klimaatbarre tijden (deel 2)
Wat gaat er in Nederland veranderen door klimaatverandering en hoe kunnen we hier blijven wonen en leven, ondanks al het werk dat in Nederland en daarbuiten gedaan ...
Talkshow: welk beleid versnelt verduurzaming?
Duurzaamheid moet versnellen. Maar welk beleid zorgt voor een soepelere uitvoering en hogere kwaliteit? Over dit onderwerp hoor je op vrijdag 5 september aanstaande, ...
Kansen verzilveren voor CO2-opslag houtbouw
De CO2-opslag in houten woningen niet alleen berekenen, maar ook te gelde maken: hiervoor heeft FSC Nederland samen met woonstichting Woonwaard het initiatief genomen, ...
Een gouden kans
Nederland telt wel 150.000 verenigingen en maar liefst één op de drie Nederlanders heeft een actieve betrekking erin. Laat dat eens op je inwerken. ...
'Flexibele gebouwen zijn geen toekomstmuziek'
Eén miljoen utiliteitsgebouwen moeten ingrijpend verduurzaamd worden, onder andere door toenemende wet- en regeldruk, risicobeheersing en een groeiende behoefte ...
Onze delta in klimaatbarre tijden (deel 1)
Wat gaat er in Nederland veranderen door klimaatverandering en hoe kunnen we hier blijven wonen en leven, ondanks al het werk dat in Nederland en daarbuiten gedaan ...
Webinar laat zien hoe duurzaam vastgoed loont
Lagere energiekosten, hogere vastgoedwaarde en een verminderde onderhouds- en exploitatiekosten door moderne, duurzame technieken: het zijn slechts enkele voordelen ...
Biokern vervangt staal in kozijnen en reduceert ...
De bouwsector schreeuwt om materialen die schoner, slimmer en circulair zijn. Met een innovatieve kern van houtvezel en gerecycled kunststof zetten Europrovyl en ...
WeGrow Award beloont meest innovatieve biobased ...
De WeGrow Award is ondertussen een vast onderdeel van het WeGrow Congres. Tijdens de derde editie van dit event reikt een deskundige jury én deelnemersverkiezing ...