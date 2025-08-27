Hoe maak je jouw organisatie energie-efficiënter, voldoe je aan wetgeving zoals de EED-auditplicht én bespaar je kosten? Tijdens het webinar ‘Duurzame bedrijfsvoering door energiemanagement’ nemen experts van Kader je mee in de wereld van energiemanagement.

Je ontdekt hoe een gestructureerde aanpak en slim gebruik van monitoring leiden tot datagedreven inzichten, praktische verbeteringen en direct toepasbare besparingen.

In dit webinar krijg je antwoord op vragen als:

Wat is energiemanagement en waarom is het belangrijk?

Hoe voldoe je aan de EED en andere wet- en regelgeving?

Hoe pak je energiemanagement slim en gestructureerd aan?

Welke rol speelt monitoring en datagedreven inzicht?

Welke praktijkvoorbeelden en tips kun je direct toepassen?

Datum: 14 oktober

Tijd: 13:00

Deelname: gratis – via dit aanmeldformulier.