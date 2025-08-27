Innovatiebijeenkomst belicht verduurzamingskansen woningbouw
Op 23 september 2025 organiseert Duurzaam Gebouwd, samen met gastheer Greenworks (onderdeel van BMN Bouwmaterialen Nederland), een innovatiebijeenkomst in Apeldoorn. In aanloop naar de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025 kom je bij de innovatiebijeenkomst alles te weten over de verduurzamingskansen van de woningbouw.
De opgave is groot: Nederland staat voor de bouw van honderdduizenden nieuwe woningen en tegelijkertijd moet de bestaande voorraad van ruim 7 miljoen huizen verduurzaamd worden. Renovatie en verduurzaming gaan daarbij hand in hand, met circulariteit als belangrijk uitgangspunt. Zowel in de bouwkundige constructie als in de installatietechniek laten we zien welke stappen nu al mogelijk zijn.
Innovatieversnelling
We starten de middag met een welkom door Duurzaam Gebouwd en Greenworks. Vervolgens plaatsen we de bijeenkomst in context: waar we vandaag samenkomen en waarom de pitches zo’n belangrijke rol spelen bij het versnellen van innovatie in de bouw.
Aansluitend presenteren zes innovatieve bedrijven in korte pitches hun duurzame bouwproducten, die bijdragen aan minder materiaalgebruik, lagere CO2-uitstoot en toekomstbestendige woningen. Deelnemers krijgen inzicht in actuele ontwikkelingen en voorbeelden uit de praktijk en doen inspiratie op om circulariteit, hergebruik en slimme installaties toe te passen in hun eigen projecten.
Uitdagingen
Na de pitches volgt een panelgesprek met vertegenwoordigers vanuit woningcorporaties, vastgoedonderhoud en installateurs. Vanuit hun dagelijkse praktijk vertellen zij waar de grootste uitdagingen liggen en welke kansen er zijn om de verduurzaming van de woningvoorraad te versnellen.
Het doel van de bijeenkomst is duidelijk: niet blijven praten, maar laten zien hoe verduurzaming van de woningbouw vandaag al vorm krijgt. Op deze pagina lees je meer informatie over de bijeenkomst en schrijf je je in.

