Whitepaper belicht kansen collectieve warmte en individuele regeling

De druk door strengere regelgeving zorgt voor toenemende urgentie van verduurzaming van gestapelde bouw. Paris Proof en de aankomende EPBD IV vragen om een duurzaam toekomstperspectief. Daarom laat een whitepaper je oplossingsrichtingen zien, in de vorm van collectieve warmte en individuele regeling.

Schaalvoordelen en bewonerscomfort

De whitepaper laat zien hoe collectieve warmteopwekking, gecombineerd met individuele tapwaterregeling een treffend antwoord kan zijn om schaalvoordelen te behalen en bewoners comfort te geven. Je leert over kerninzichten voor succes, zoals het vroegtijdig rekening houden met netcongestie en het meenemen van installaties vanaf de start van het ontwerp.

Verduurzaming in de praktijk

Ook ontdek je praktijkvoorbeelden van het WS DUO-concept in Zeist en Kampen. Door de whitepaper te lezen krijg je antwoord op de vraag: hoe maak je gestapelde bouw haalbaar, duurzaam en toekomstbestendig, onder druk van netcongestie en regelgeving.

Je downloadt de whitepaper in onze kennisbank, via deze link.

