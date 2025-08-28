Whitepaper belicht kansen collectieve warmte en individuele regeling
De druk door strengere regelgeving zorgt voor toenemende urgentie van verduurzaming van gestapelde bouw. Paris Proof en de aankomende EPBD IV vragen om een duurzaam toekomstperspectief. Daarom laat een whitepaper je oplossingsrichtingen zien, in de vorm van collectieve warmte en individuele regeling.
Schaalvoordelen en bewonerscomfort
De whitepaper laat zien hoe collectieve warmteopwekking, gecombineerd met individuele tapwaterregeling een treffend antwoord kan zijn om schaalvoordelen te behalen en bewoners comfort te geven. Je leert over kerninzichten voor succes, zoals het vroegtijdig rekening houden met netcongestie en het meenemen van installaties vanaf de start van het ontwerp.
Verduurzaming in de praktijk
Ook ontdek je praktijkvoorbeelden van het WS DUO-concept in Zeist en Kampen. Door de whitepaper te lezen krijg je antwoord op de vraag: hoe maak je gestapelde bouw haalbaar, duurzaam en toekomstbestendig, onder druk van netcongestie en regelgeving.
Je downloadt de whitepaper in onze kennisbank, via deze link.
Zoek verder binnen deze onderwerpen
Gerelateerde artikelen, events & downloads
Kansen verzilveren voor CO2-opslag houtbouw
De CO2-opslag in houten woningen niet alleen berekenen, maar ook te gelde maken: hiervoor heeft FSC Nederland samen met woonstichting Woonwaard het initiatief genomen, ...
Een gouden kans
Nederland telt wel 150.000 verenigingen en maar liefst één op de drie Nederlanders heeft een actieve betrekking erin. Laat dat eens op je inwerken. ...
Kasteel Gemert krijgt nieuwe functie én ...
Een toonbeeld van monumentenzorg. De krachtige combinatie van authentieke restauratie, historie én duurzaamheid staat hier centraal, in hartje Gemert. Hoe ...
Webinar laat zien hoe duurzaam vastgoed loont
Lagere energiekosten, hogere vastgoedwaarde en een verminderde onderhouds- en exploitatiekosten door moderne, duurzame technieken: het zijn slechts enkele voordelen ...
Biokern vervangt staal in kozijnen en reduceert ...
De bouwsector schreeuwt om materialen die schoner, slimmer en circulair zijn. Met een innovatieve kern van houtvezel en gerecycled kunststof zetten Europrovyl en ...
Rondetafelgesprek brengt keten in beweging
Wat is er nodig om circulariteit écht van de grond te krijgen in de gevelbranche? Die vraag staat centraal tijdens een inspirerende rondetafelbijeenkomst ...
Groei op belangrijke duurzaamheidsthema’s
Met een Sustainability Impact (SSI) score van 8,07 blijft Schneider Electric structureel groeien op belangrijke duurzaamheidsthema’s. “Dit is een belangrijk ...
Belang van tapwaterrendement voor toekomstbestendige ...
Het verwarmen van tapwater neemt een steeds groter aandeel van het totale energieverbruik van een woning in. In goed geïsoleerde woningen met lage temperatuur ...
De Nationale Houtbouwgame gelanceerd op Klimaattop ...
Op 5 en 6 november gaat tijdens de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025 officieel de Nationale Houtbouwgame van start: een uniek, gratis leerprogramma dat professionals ...
Van data naar duurzaam
“We willen iets met duurzaamheid… maar wat precies?” Organisaties weten dat verduurzaming noodzakelijk is, maar het waar, hoe en wanneer blijft ...
Woningcorporatie verduurzaamt bijna 3.500 woningen
In samenwerking met vier bouwpartners heeft Lefier de afgelopen jaren 3.442 sociale huurwoningen grondig verduurzaamd. Huurders profiteren hierdoor van een lagere ...
Interview Diederik Samsom: deel 2
Volgens Diederik Samsom moet het gesprek over duurzaamheid plaatsvinden aan de keukentafel, door gezinnen. "We moeten stimuleren om duurzamer gedrag te vertonen." ...