Kennisdelen over toekomstbestendig vastgoed

Hoe maak je vastgoed toekomstbestendig en hoe creëert dit op de lange termijn waarde? Het webinar Futureproof or fall behind: the new imperatives for real estate brengt ruim 250 professionals uit meer dan 15 landen en 100 financiële instellingen bij elkaar, om kennis uit te wisselen over dit onderwerp.

Vastgoedwaarde zit niet alleen in financiële waarde, maar ook in onder andere adaptief vermogen, biodiversiteit en CO2-neutraliteit. In het webinar leer je niet alleen over de kansen van langetermijndenken, maar worden de risico’s van handelen met een kortetermijn gedachte ook duidelijk zichtbaar.

Kennisdelen over toekomstbestendig maken vastgoed

Prestaties verbeteren

Sprekers als Bram Adema, CEO van CFP Green Buildings en Chinyelu Orafeno, Managing Director Sustainability & Client Advisory bij Lloyds Bank laten zien welke waarde toekomstbestendig vastgoed heeft en hoe je deze gebouwen realiseert. Daarnaast ontdek je hoe je prestaties van huidig vastgoed verbetert, zodat onder andere de energierekening verlaagd wordt en er meer CO2 gereduceerd wordt.

