Deal or no deal?
De verduurzaming van de gebouwde omgeving vraagt om tempo. Daarvoor is meer nodig dan beleid of visie alleen. Tijdens de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025 brengen we partijen bij elkaar, verbinden we publiek en privaat en zorgen we voor versnelling.
Een belangrijk onderdeel van de top zijn deals, om met elkaar te versnellen. Dat zijn concrete publiek-private afspraken die binnen één tot drie jaar zijn gerealiseerd. Geen loze intenties, maar actiegericht en zichtbaar bekrachtigd.
Gezamenlijke opgave
Ze dragen direct bij aan een gezamenlijke opgave: het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Hiervoor vormt het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving uit 2019 de basis. En de Klimaattop Gebouwde Omgeving is hét moment om die afspraken te actualiseren en realisatie uitvoering te versnellen.
De verduurzaming van de gebouwde omgeving kent een maatschappelijke context, met daarbij urgente uitdagingen:
- Het woningtekort groeit.
- Betaalbaarheid en bestaanszekerheid staan onder druk.
- Klimaatverandering en extreem weer vragen om klimaatbestendig bouwen.
- Netcongestie remt de energietransitie.
- De realisatie stokt door tekorten aan mensen en middelen.
Deals die werken
Dit zijn geen dealbreakers, maar vragen juist om nieuwe afspraken en samenwerkingen. Deals die werken, omdat publieke en private partijen ze samen dragen. Gelukkig zijn er al mooie deals in voorbereiding die tijdens de Klimaattop Gebouwde Omgeving worden ondertekend. Maar wij willen meer. Omdat het nodig is én omdat het kan.
Voorbeelden? Een gemeente en corporatie die samen met marktpartijen een wijk aardgasvrij maken. Een provincie en producenten die een keten starten voor circulair hergebruik van bouwmaterialen. Regionale biobased bouwdeals waarin boeren, bouwers, provincies en bestuurders samenwerken. Het zijn allemaal deals met duidelijke doelen.
Van papieren afspraak naar uitvoering
Deals zijn geen nice to have maar must haves, waarmee de Klimaattop Gebouwde Omgeving verschil maakt. Daarnaast ontstaan er waardevolle verbindingen tussen bestuurders, corporaties, provincies, bouwers, financiers en adviseurs. En vooral: afspraken blijven niet op papier staan, maar worden uitgevoerd. Een deal zonder realisatie is no deal.
Mijn oproep: breng je deal in, doe mee en zet je handtekening. Gemeenten, provincies, corporaties en marktpartijen, jullie verantwoordelijkheid is onmisbaar. Alleen samen kunnen we de gebouwde omgeving sneller verduurzamen. En denk hierbij niet te moeilijk! Ook kleinere deals zijn welkom, want ze vormen de opstap naar schaalbaarheid. We helpen je graag. Een dealteam staat klaar om je idee mee te nemen en samen tot een concrete afspraak te maken.
Mail je idee naar wietse@duurzaamgebouwd.nl of stuur een DM. Ken je iemand die hiervan moet weten? Tag hem hieronder. Welke deal zie jij voor je? Let’s GO!
Tekst: Wietse Walinga
