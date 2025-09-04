Label voor zonneparken en natuur

Op woensdag 3 september presenteert het consortium achter het project ‘EcoCertified Solar Parks’ de uitkomsten van vier jaar onderzoek naar natuurinclusieve zonneparken. Het resultaat is een onafhankelijk kwaliteitslabel voor nieuwe zonneparken dat niet alleen duurzame en autonome energieproductie garandeert, maar ook aantoonbare meerwaarde oplevert voor bodemkwaliteit, biodiversiteit en het landschap.

Het label wordt beheerd en uitgegeven door The Greenlabel Institute en is vanaf 3 september 2025 beschikbaar voor de markt. "Nederland heeft een groeiende energiebehoefte en met alleen zon op dak komen energiedoelstellingen onvoldoende in beeld, laat NL Greenlabel weten. "Zonne-energie op land is daarom onmisbaar om de klimaatdoelen te halen. Tegelijkertijd is er publieke zorg over de inpassing van zonneparken in landschap en de gevolgen voor de natuur. Het EcoCertified Solar Parks-label speelt hierop in en geeft ontwikkelaars, overheden en grondeigenaren een eerste praktisch instrument om energieopwekking van eigen bodem te combineren met versterking van natuurwaarden.

“Met het EcoCertified Solar Parks-label zetten we een enorme stap naar een nieuwe generatie zonneparken – parken waar bodemgezondheid en biodiversiteit aantoonbaar verbeteren ten opzichte van het vorige grondgebruik. Dit schept vertrouwen bij ontwikkelaars, overheden én omwonenden.” Karen Krijgsveld (WUR)

Wetenschappelijke basis en praktijktoetsing

Het label is ontwikkeld door een breed consortium met onder andere Wageningen University & Research (WUR), TNO, Eelerwoude, 10 zonneparkontwikkelaars die zijn aangesloten bij Holland Solar en NL Greenlabel. In 18 zonneparken verspreid over Nederland is onderzoek gedaan naar bodemgezondheid, bodemleven, vegetatie, insecten, vogels en zoogdieren en het effect hierop van verschillende vormen van vegetatiebeheer. Ook zijn testtoepassingen uitgevoerd in zonneparken en energietuinen, met positieve reacties vanuit de sector en lokale overheden. Het label beoordeelt projecten op zes thema’s: uitgangspunt ontwikkelingen, landschappelijke inpassing en betrokkenheid, inrichting en duurzaam materiaalgebruik, gezonde bodem, (herstel van) biodiversiteit en borging beheer en biodiversiteit.

“Ons rekenwerk maakt helder wat de energetische en economische consequenties zijn van de richtlijnen die verwerkt zijn in het label. Dit geeft vertrouwen dat de maatregelen haalbaar en redelijk zijn in de huidige marktcondities.” Kay Cesar (TNO)

Meerwaarde voor stakeholders

Voor ontwikkelaars kan het label ingezet worden richting vergunningverleners om aan te tonen dat zij actief bijdragen aan ecologische versterking. Gemeenten en provincies krijgen een toetsingskader om natuurinclusieve criteria structureel te verankeren in beleid. Omwonenden zien dat nieuw ontwikkelde zonneparken niet alleen energie leveren, maar ook bijdragen aan natuur en een gezonde leefomgeving. Op dit moment kan het label alleen afgegeven worden voor nieuwe parken.

Beheer door The Greenlabel Institute

Het label wordt ondergebracht bij The Greenlabel Institute, dat ervaring heeft met onafhankelijke duurzaamheidscertificering in de leefomgeving. Daarmee is de continuïteit van het label gewaarborgd en kan het breed toegepast worden in de energietransitie. “Het EcoCertified Solar Parks-label biedt een onafhankelijke en transparante standaard voor natuurinclusieve zonneparken. Zo borgen we de kwaliteit van deze projecten – een stap die vertrouwen schept in de energietransitie.” Lodewijk Hoekstra, bestuurslid The Greenlabel Institute.

Bijlage: fotobijschrift: Een ecologische zone bij een zonnepark. Fotograaf Timea Kocsis

