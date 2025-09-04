Keuze voor tropisch hout wordt beloond

Twee abri’s van tropisch hardhout werden geplaatst in het Amsterdamse Bos, als bedankje voor de bijdrage aan het beschermen van de tropische bossen. “Door de keuze voor FSC-gecertificeerd hout.”

FSC Nederland geeft aan dat er nog te vaak geen tropisch hout gebruikt wordt, met als beweegreden om deze bossen te beschermen. “Maar,” zo geeft directeur Wyke Smit van FSC Nederland aan “verantwoorde houtoogst is nooit de oorzaak van ontbossing. Met de keuze voor FSC-gecertificeerd hout wordt duurzaam bosbeheer beloond. Hierdoor is er geen financiële noodzaak om het bos om te zetten in grond voor landbouw, zoals sojaplantages, of veeteelt. En dus blijft het bos behouden. Tropisch hout heeft eigenschappen waardoor de kans op recycling erg groot is en is daarmee een extra duurzame keuze.”

Om de kennis en bewustwording te vergroten zijn er naast de abri’s informatiezuilen geplaatst met verschillende QR-codes naar audiofragmenten in het Nederlands en Engels, waarmee nieuwsgierige voorbijgangers meer kunnen leren komen over tropisch hout, tropische bossen en FSC. De audiofragmenten zijn onder andere ingesproken door onderzoeker Joeri Zwerts, klimaatoptimist Maartje Bregman en Mark Kemna van FSC Nederland.

Duurzaamheidsdoelstelling Amsterdamse Bos

Duurzaamheid is een belangrijke doelstelling van de gemeente Amsterdam en van het Amsterdamse Bos. “Daarom gebruiken ze zoveel mogelijk hout van Amsterdamse bomen in projecten in de stad. Helaas is dat niet voor alle houttoepassingen geschikt. Als het niet mogelijk is om Amsterdams hout of ander inheems hout te gebruiken voor een project, kiest de gemeente voor FSC-gecertificeerd hardhout. De gemeente Amsterdam is al jarenlang een van de koplopers als het gaat om het beschermen van bossen, door het toepassen van tropisch FSC-gecertificeerd hout en het Amsterdamse Bos zelf is ook FSC-gecertificeerd”, schrijft FSC Nederland.

Manager Amsterdamse Bos Elvira Vreeswijk voegt toe: “Stammen van bomen die we omzagen of die omwaaien laten we zoveel mogelijk liggen, want dat is goed voor de natuur. De stammen die niet kunnen blijven liggen, brengen we zoveel mogelijk terug in de stad. De gemeente verwerkt het hout op een duurzame manier en geeft het een nieuwe bestemming in projecten van de gemeente Amsterdam, zoals bijvoorbeeld hekwerken en gevelbekleding.”

Het klinkt tegenstrijdig, maar juist door bomen te kappen kun je het bos beschermen. Daarover vertelt Collin Timmer, commercieel technische medeweker bij Van den Berg Hardhout: “De principes van FSC zorgen dat het bos beschermd blijft en de behoeften van mens en dier zijn vertegenwoordigd. Door tropisch hardhout te gebruiken heb je niet alleen een natuurlijk product met goede eigenschappen, maar help je dus zelfs de wereld een stukje mooier te maken.”

“Door gebruik te maken van FSC-gecertificeerd tropisch hardhout voorkomen we ontbossing èn hebben we een duurzame, onderhoudsarme meubellijn gecreëerd: ‘Lord of the Rings’”, geeft Minka Haverkorn van Buitenom| ontwerp openbare ruimte aan. “Een lijn met een unieke beleving, geïnspireerd op de ringslang waarvoor het Amsterdamse Bos een ecologische verbindingszone heeft aangelegd, met natuurvriendelijke oevers, poelen en faunapassages.”

Campagne Hier hout, daar bos

De abri’s in het Amsterdamse Bos zijn onderdeel van de meerjarige campagne ‘Hier hout, daar bos’. Met deze campagne wil FSC Nederland de bewustwording over ieders invloed op het beschermen van de (tropische) bossen onder de aandacht brengen. FSC lanceerde als onderdeel van deze campagne een online kennisplatform met daarop de meest gehoorde vragen en overtuigingen rondom tropisch hout, met daarbij behorende feiten en argumenten. FSC wil zo vooral de bewustwording over onze eigen rol in bosbescherming vergroten. Door projecten zoals deze steiger en bankjes in het Amsterdamse Bos en eerder de IJboulevard in het zonnetje te zetten hoopt FSC andere organisaties te inspireren en motiveren hun voorbeeld te volgen.