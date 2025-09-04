Keuze voor tropisch hout wordt beloond
Twee abri’s van tropisch hardhout werden geplaatst in het Amsterdamse Bos, als bedankje voor de bijdrage aan het beschermen van de tropische bossen. “Door de keuze voor FSC-gecertificeerd hout.”
FSC Nederland geeft aan dat er nog te vaak geen tropisch hout gebruikt wordt, met als beweegreden om deze bossen te beschermen. “Maar,” zo geeft directeur Wyke Smit van FSC Nederland aan “verantwoorde houtoogst is nooit de oorzaak van ontbossing. Met de keuze voor FSC-gecertificeerd hout wordt duurzaam bosbeheer beloond. Hierdoor is er geen financiële noodzaak om het bos om te zetten in grond voor landbouw, zoals sojaplantages, of veeteelt. En dus blijft het bos behouden. Tropisch hout heeft eigenschappen waardoor de kans op recycling erg groot is en is daarmee een extra duurzame keuze.”
Om de kennis en bewustwording te vergroten zijn er naast de abri’s informatiezuilen geplaatst met verschillende QR-codes naar audiofragmenten in het Nederlands en Engels, waarmee nieuwsgierige voorbijgangers meer kunnen leren komen over tropisch hout, tropische bossen en FSC. De audiofragmenten zijn onder andere ingesproken door onderzoeker Joeri Zwerts, klimaatoptimist Maartje Bregman en Mark Kemna van FSC Nederland.
Duurzaamheidsdoelstelling Amsterdamse Bos
Duurzaamheid is een belangrijke doelstelling van de gemeente Amsterdam en van het Amsterdamse Bos. “Daarom gebruiken ze zoveel mogelijk hout van Amsterdamse bomen in projecten in de stad. Helaas is dat niet voor alle houttoepassingen geschikt. Als het niet mogelijk is om Amsterdams hout of ander inheems hout te gebruiken voor een project, kiest de gemeente voor FSC-gecertificeerd hardhout. De gemeente Amsterdam is al jarenlang een van de koplopers als het gaat om het beschermen van bossen, door het toepassen van tropisch FSC-gecertificeerd hout en het Amsterdamse Bos zelf is ook FSC-gecertificeerd”, schrijft FSC Nederland.
Manager Amsterdamse Bos Elvira Vreeswijk voegt toe: “Stammen van bomen die we omzagen of die omwaaien laten we zoveel mogelijk liggen, want dat is goed voor de natuur. De stammen die niet kunnen blijven liggen, brengen we zoveel mogelijk terug in de stad. De gemeente verwerkt het hout op een duurzame manier en geeft het een nieuwe bestemming in projecten van de gemeente Amsterdam, zoals bijvoorbeeld hekwerken en gevelbekleding.”
Het klinkt tegenstrijdig, maar juist door bomen te kappen kun je het bos beschermen. Daarover vertelt Collin Timmer, commercieel technische medeweker bij Van den Berg Hardhout: “De principes van FSC zorgen dat het bos beschermd blijft en de behoeften van mens en dier zijn vertegenwoordigd. Door tropisch hardhout te gebruiken heb je niet alleen een natuurlijk product met goede eigenschappen, maar help je dus zelfs de wereld een stukje mooier te maken.”
“Door gebruik te maken van FSC-gecertificeerd tropisch hardhout voorkomen we ontbossing èn hebben we een duurzame, onderhoudsarme meubellijn gecreëerd: ‘Lord of the Rings’”, geeft Minka Haverkorn van Buitenom| ontwerp openbare ruimte aan. “Een lijn met een unieke beleving, geïnspireerd op de ringslang waarvoor het Amsterdamse Bos een ecologische verbindingszone heeft aangelegd, met natuurvriendelijke oevers, poelen en faunapassages.”
Campagne Hier hout, daar bos
De abri’s in het Amsterdamse Bos zijn onderdeel van de meerjarige campagne ‘Hier hout, daar bos’. Met deze campagne wil FSC Nederland de bewustwording over ieders invloed op het beschermen van de (tropische) bossen onder de aandacht brengen. FSC lanceerde als onderdeel van deze campagne een online kennisplatform met daarop de meest gehoorde vragen en overtuigingen rondom tropisch hout, met daarbij behorende feiten en argumenten. FSC wil zo vooral de bewustwording over onze eigen rol in bosbescherming vergroten. Door projecten zoals deze steiger en bankjes in het Amsterdamse Bos en eerder de IJboulevard in het zonnetje te zetten hoopt FSC andere organisaties te inspireren en motiveren hun voorbeeld te volgen.
Zoek verder binnen deze onderwerpen
Gerelateerde artikelen, events & downloads
Zo creëert deze gemeente netto-positieve ...
Grootschalige houtbouw draagt bij aan een lagere CO2-uitstoot en een duurzaam gebouwde omgeving. Maar wat is nu precies de impact? Wij vragen Bas Horsting van gemeente ...
Kansen verzilveren voor CO2-opslag houtbouw
De CO2-opslag in houten woningen niet alleen berekenen, maar ook te gelde maken: hiervoor heeft FSC Nederland samen met woonstichting Woonwaard het initiatief genomen, ...
De Nationale Houtbouwgame gelanceerd op Klimaattop ...
Op 5 en 6 november gaat tijdens de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025 officieel de Nationale Houtbouwgame van start: een uniek, gratis leerprogramma dat professionals ...
Duurzame houtkeus voor werelderfgoedcentrum
Deze week zijn er twee 2-meter hoge tropisch houten abri’s geplaatst op het buitenterrein van het WEC (Werelderfgoedcentrum Waddenzee) in Lauwersoog. Dit ...
Amsterdamse corporatie zet volgende stap naar ...
Nadat Eigen Haard eerder voor bijna 140 flexwoningen met CLT-hout heeft gezorgd, is de Amsterdamse woningcorporatie inmiddels bezig om verdere stappen in het bouwen ...
Biobased bouwen als heilige graal?
Gelukkig wordt er in Nederland niet alleen beleid gemaakt, maar wordt dit ook gemonitord en onderzocht. De Monitor Nationale Aanpak Biobased Bouwen laat ...
Wonion wil circulaire ambities uitvoeren met ...
Woningcorporatie Wonion is in 2008 begonnen om haar woningen te verduurzamen. Dit gebeurde eerst door haar woningen te isoleren, maar inmiddels kijkt ze naar de ...
'De multiplier van biobased bouwen moet nog ...
Gemeenten en opdrachtgevers nemen een bepalende rol in met biobased bouwen. Aanbestedingen en uitvragen kunnen maken of breken, evenals de wet- en regelgeving die ...
Boerenperspectief: afzetzekerheid en competitieve ...
Er is werk aan de winkel als het gaat om de transitie naar een toekomstbestendige landbouwsector. Boeren hebben afzetzekerheid nodig en een competitieve vergoeding ...
Samen bouwen aan de toekomst in Apeldoorn
Op de plek van de voormalige basisschool in Ughelen verrijst een nieuw woonproject, dat niet alleen inspeelt op de woonbehoefte van vandaag, maar toekomstbestendig ...
De invloed van WLC en MPG op biobased bouwen
In Europa koerst het beleid af op het hanteren van de Whole Life Carbon-aanpak voor een gebouw. Hierin ligt een focus op de CO2-uitstoot van een pand, gedurende ...
Nieuwe uitvraag: €5 miljoen voor innovaties ...
Om het woningtekort in Nederland aan te pakken, willen we elk jaar 100.000 woningen bouwen: sneller, in grotere aantallen en betaalbaar. Maar die ambitie staat ...