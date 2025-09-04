Rapport benoemt kansen van optoppen en geeft tips

In het rapport ‘De belofte van optoppen’ van ABN AMRO lees je verschillende voordelen die samenhangen met optoppen, tips voor ondernemers en beleidsmakers. Ook ontdek je hoe optopwoningen zich verhouden qua milieu-impact en circulariteit met conventionele appartementen en houtbouw-appartementen.

Het rapport komt met een aantal tips om optoppen succesvol te maken:

  • Stimuleer standaardisatie en clusterprojecten
  • Maximaliseer subsidies en financiële prikkels
  • Verken financiële financieringsconstructies
  • Richt regionale expertiseteams in
  • Versnel vergunningen

Ook laat het rapport zien dat er kansen zijn voor het optoppen op kantoren en bedrijfsruimtes en dat er kansen zijn in nieuwe verdienmodellen door co-exploitatie. Verder laat het rapport weten dat optopwoningen beter scoren dan conventionele woningen op circulaire indicatoren. Bouwkosten liggen dan weer tussen conventionele en houtbouw-appartementen in en investeringskosten zijn relatief gunstig, door het wegvallen van grondkosten.

Bron foto: uit het rapport, Urban Climate Architects, Pikeursbaan - Deventer

