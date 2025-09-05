Bouwpoort: Bouwen aan ketenproductiviteit
Hoe bereiken we hogere productiviteit in de bouwketen, om enorme opgaves rondom onder andere verduurzaming, betaalbaarheid en de woonopgave in te vullen? De volgende Bouwpoort laat zien hoe betere samenwerking, technologische inzet, industriële processen en heldere kaders vanuit beleid en opdrachtgeverschap hieraan bijdragen.
Onder leiding van Arjan Walinga trapt keynote speaker Machteld de Kroon af. Machteld is managing director van de unit Mobility & Built Environment bij TNO. Zij deelt haar visie op productiviteit in de bouwketen, de rol van technologie en samenwerking, en welke stappen nu écht nodig zijn om vaart te maken.
Productievere bouwketen
De SER roept op om productiviteitsgroei structureel op de politieke agenda te zetten, met ruimte voor sectorale aanpak, innovatie, arbeid én technologie. In deze bijeenkomst koppelen we inzichten uit de bouwpraktijk aan de oproep van de SER. Hoe vertalen we dat naar concreet beleid voor een productievere bouwketen? Lees ook het rapport voor meer informatie.
Inschrijven
Inschrijven voor Bouwpoort? Schrijf je in op deze pagina. Benieuwd naar het verslag van de vorige Bouwpoort? Lees hier verder.
Foto bovenaan: Impressie van vorige Bouwpoort
