Ontmoet de Rijksbouwmeester op Klimaattop Gebouwde Omgeving

We zijn enorm trots om aan te kondigen dat Rijksbouwmeester Francesco Veenstra aanwezig is op de Klimaattop GO. Hij verzorgt een inspirerende keynote én een interactieve Climate Tour, waarin hij zijn visie deelt op de toekomst van de gebouwde omgeving.

Sinds 1 september 2021 is Veenstra Rijksbouwmeester en voorzitter van het College van Rijksadviseurs. In deze rol adviseert hij het Rijk gevraagd en ongevraagd over architectuur, stedelijke ontwikkeling en duurzame transformatie van rijksvastgoed. Met zijn ervaring bij Vakwerk architecten en eerdere projecten zoals de Library of Birmingham en stationshal Delft, brengt hij een schat aan kennis en inspiratie mee.

Tijdens zijn sessies is volop ruimte voor vragen uit de zaal, waardoor deelnemers de unieke kans krijgen om direct in gesprek te gaan over hoe regie, regels en samenwerking de verduurzaming van de gebouwde omgeving kunnen versnellen.

De Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025 brengt publieke en private partijen bij elkaar om samen een stap te zetten naar de duurzaam gebouwde omgeving van morgen. Je leest hier meer.