De kansen van koudemiddelen recyclen 

Koudemiddelen bevatten gassen die steeds strenger worden gereguleerd, waardoor het recyclen van deze producten goedkoper en duurzamer is.

Abonneer je op ons Youtube-kanaal:

Voor veel installateurs is het afpompen van koudemiddelen duur en tijdrovend. De Refbuster van Celsis biedt daarom een snelle, efficiënte en duurzame oplossing aan voor het afpompen van koudemiddelen. Terwijl de Refbuster aan het werk is, kan de installateur elders werkzaamheden verrichten.

Koelinstallatie

Zo kreeg totaalinstallateur WKZ de opdracht om een grote koelinstallatie af te breken. Daarvoor moet eerst die installatie leeggehaald worden. Daarvoor hebben ze de Refbuster uitgenodigd. Terwijl deze bezig was met het afpompen van de koudemiddelen, kon de installateur van WKZ ergens anders aan de slag. Eenmaal klaar, kon WKZ verder aan de slag met het afbreken van de koelinstallatie.