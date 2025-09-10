Zeeuwse boerderij krijgt subsidie voor biobased teelten
Proefboerderij De Rusthoeve ontving 180.000 euro subsidie van provincie Zeeland, om verder onderzoek te doen naar biobased gewassen en teelt.
De proefboerderij uit het Zeeuwse Colijnsplaat, in de gemeente Noord-Beveland, voert samen met Delphy sinds 2018 het project ‘Biobased Innovation Gardens’ uit. Dit project bestaat uit ruim zestig proefvelden met gewassen die een rol spelen in de biobased economie, waaronder bamboe, miscanthus, olievlas, vezelhennep en zonnekroon.
Nieuwe toepassingen
In het project wordt onderzoek gedaan naar de teelt en de verwerking van de gewassen. Daarnaast is er een zoektocht naar nieuwe toepassingen, door minimaal vijf marktverkenningen en drie businesscases uit te werken, ondernemers te coachen en kennis over biobased teelten en toepassingen te verspreiden.
Biobased versnellingsdag
Daarnaast worden ieder jaar de Biobased Versnellingsdag, diverse webinars en kennisbijeenkomsten georganiseerd. De Biobased Versnellingsdag vond begin september plaats en tijdens deze dag reikten gedeputeerden Jo-Annes de Bat (Economie) en Arno Vael (Landbouw en fruitteelt) van provincie Zeeland reikten de cheque uit.
Foto door: Provincie Zeeland
Project voortzetten
Dankzij het toekennen van de subsidie kunnen De Rusthoeve en Delphy het project tot en met 2028 voortzetten. Het doel van ‘Biobased Innovation Gardens’ is de doorontwikkeling en het toegankelijk maken van de kennis, die de afgelopen jaren is verzameld over het telen van biomassa en toepassingen vanuit die biomassa voor de biobased economie.
Zoek verder binnen deze onderwerpen
Gerelateerde artikelen, events & downloads
100 miljoen euro voor biobased nieuwbouwwoningen
In totaal ruim 100 miljoen euro. Dat is de investering die Rabobank de komende vier jaar doet in nieuwbouwwoningen met natuurlijke materialen en drinkwaterbesparende ...
Keuze voor tropisch hout wordt beloond
Twee abri’s van tropisch hardhout werden geplaatst in het Amsterdamse Bos, als bedankje voor de bijdrage aan het beschermen van de tropische bossen. “Door ...
Zo creëert deze gemeente netto-positieve ...
Grootschalige houtbouw draagt bij aan een lagere CO2-uitstoot en een duurzaam gebouwde omgeving. Maar wat is nu precies de impact? Wij vragen Bas Horsting van gemeente ...
Kansen verzilveren voor CO2-opslag houtbouw
De CO2-opslag in houten woningen niet alleen berekenen, maar ook te gelde maken: hiervoor heeft FSC Nederland samen met woonstichting Woonwaard het initiatief genomen, ...
De Nationale Houtbouwgame gelanceerd op Klimaattop ...
Op 5 en 6 november gaat tijdens de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025 officieel de Nationale Houtbouwgame van start: een uniek, gratis leerprogramma dat professionals ...
Duurzame houtkeus voor werelderfgoedcentrum
Deze week zijn er twee 2-meter hoge tropisch houten abri’s geplaatst op het buitenterrein van het WEC (Werelderfgoedcentrum Waddenzee) in Lauwersoog. Dit ...
Amsterdamse corporatie zet volgende stap naar ...
Nadat Eigen Haard eerder voor bijna 140 flexwoningen met CLT-hout heeft gezorgd, is de Amsterdamse woningcorporatie inmiddels bezig om verdere stappen in het bouwen ...
Biobased bouwen als heilige graal?
Gelukkig wordt er in Nederland niet alleen beleid gemaakt, maar wordt dit ook gemonitord en onderzocht. De Monitor Nationale Aanpak Biobased Bouwen laat ...
Wonion wil circulaire ambities uitvoeren met ...
Woningcorporatie Wonion is in 2008 begonnen om haar woningen te verduurzamen. Dit gebeurde eerst door haar woningen te isoleren, maar inmiddels kijkt ze naar de ...
'De multiplier van biobased bouwen moet nog ...
Gemeenten en opdrachtgevers nemen een bepalende rol in met biobased bouwen. Aanbestedingen en uitvragen kunnen maken of breken, evenals de wet- en regelgeving die ...
Boerenperspectief: afzetzekerheid en competitieve ...
Er is werk aan de winkel als het gaat om de transitie naar een toekomstbestendige landbouwsector. Boeren hebben afzetzekerheid nodig en een competitieve vergoeding ...
Samen bouwen aan de toekomst in Apeldoorn
Op de plek van de voormalige basisschool in Ughelen verrijst een nieuw woonproject, dat niet alleen inspeelt op de woonbehoefte van vandaag, maar toekomstbestendig ...