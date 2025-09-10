Zeeuwse boerderij krijgt subsidie voor biobased teelten

Proefboerderij De Rusthoeve ontving 180.000 euro subsidie van provincie Zeeland, om verder onderzoek te doen naar biobased gewassen en teelt.

De proefboerderij uit het Zeeuwse Colijnsplaat, in de gemeente Noord-Beveland, voert samen met Delphy sinds 2018 het project ‘Biobased Innovation Gardens’ uit. Dit project bestaat uit ruim zestig proefvelden met gewassen die een rol spelen in de biobased economie, waaronder bamboe, miscanthus, olievlas, vezelhennep en zonnekroon.

Nieuwe toepassingen

In het project wordt onderzoek gedaan naar de teelt en de verwerking van de gewassen. Daarnaast is er een zoektocht naar nieuwe toepassingen, door minimaal vijf marktverkenningen en drie businesscases uit te werken, ondernemers te coachen en kennis over biobased teelten en toepassingen te verspreiden.

Biobased versnellingsdag

Daarnaast worden ieder jaar de Biobased Versnellingsdag, diverse webinars en kennisbijeenkomsten georganiseerd. De Biobased Versnellingsdag vond begin september plaats en tijdens deze dag reikten gedeputeerden Jo-Annes de Bat (Economie) en Arno Vael (Landbouw en fruitteelt) van provincie Zeeland reikten de cheque uit.

Foto door: Provincie Zeeland

Project voortzetten

Dankzij het toekennen van de subsidie kunnen De Rusthoeve en Delphy het project tot en met 2028 voortzetten. Het doel van ‘Biobased Innovation Gardens’ is de doorontwikkeling en het toegankelijk maken van de kennis, die de afgelopen jaren is verzameld over het telen van biomassa en toepassingen vanuit die biomassa voor de biobased economie.