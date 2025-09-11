100 miljoen euro voor biobased nieuwbouwwoningen

In totaal ruim 100 miljoen euro. Dat is de investering die Rabobank de komende vier jaar doet in nieuwbouwwoningen met natuurlijke materialen en drinkwaterbesparende systemen. De bank werkt samen met BPD voor vermindering van CO 2 -uitstoot en lager drinkwaterverbruik.

De investering komt als geroepen, want er is veel behoefte aan nieuwe woningen in het algemeen en biobased woningen in het bijzonder. Er moeten er tot 2030 jaarlijks ongeveer 900.000 worden opgeleverd. En dat moet met een groter aandeel biobased materialen. Uit de Benchmark Biobased Bouwen blijkt dat het gemiddelde aandeel biobased materialen in nieuwbouwwoningen ongeveer 1,6 procent is.

Twee vliegen in één klap

De investering kan binnen vijf jaar duizenden extra biobased woningen mogelijk maken en dit percentage helpen stijgen. Hier ligt de kans voor twee vliegen in één klap: meer woningen zodat meer mensen geschikte huisvesting krijgen én gebouwen die toekomstbestendig zijn, vervaardigd van duurzame, biobased materialen. Op die manier wordt een bijdrage geleverd om de klimaatdoelen te halen.

Samenwerking met BPD

Met deze investering kijkt Rabobank verder dan alleen de projecten van BPD maar naar de gehele keten. De coöperatieve bank wil met deze bijdrage de markt voor biobased bouwen en waterbesparende maatregelen een extra impuls geven. Door de komende jaren de meerkosten van deze duurzamere toepassingen in duizenden nieuwbouwwoningen van BPD te vergoeden, wordt de vraag naar deze materialen en technieken aangewakkerd en krijgt de keten de kans zich verder te ontwikkelen.

Impact voor boeren

Een groeiende vraag naar biobased bouwmaterialen kan het voor boeren aantrekkelijker maken om de grondstoffen zoals vlas hiervoor te verbouwen. Ook worden producenten hierdoor aangemoedigd om hun assortiment te vergroten en te verbreden. Zo wil Rabobank een vliegwieleffect creëren dat biobased en drinkwaterbesparend bouwen aantrekkelijker maakt voor veel meer bouwprojecten in Nederland.

Impasse doorbreken

Carlo van Kemenade, Directeur Retail Nederland Rabobank: “Biobased bouwmaterialen worden al gebruikt, maar zijn nog weinig bekend. Daardoor is bouwen met deze materialen vaak duurder dan traditionele bouwmethoden, ondanks de voordelen. Met deze voorgenomen investering wil Rabobank de markt een stevige impuls geven, zodat biobased bouwen toegankelijker wordt. Zo willen we, samen met BPD, de impasse doorbreken en bouwbedrijven stimuleren om biobased materialen grootschaliger en daarmee efficiënter toe te passen.”

En Harm Janssen, CEO van BPD, sluit zich aan: “Als BPD zijn we ontzettend blij met deze extra investering van Rabobank in onze duurzame nieuwbouwwoningen. Dankzij deze impuls kunnen we sneller meer woningen bouwen met biobased materialen, zodat deze duurzamere bouwmethoden toegankelijker worden. Door dit te combineren met drinkwaterbesparende oplossingen, willen we bijdragen aan voldoende drinkwater, nu en in de toekomst.”

Lees verder op de website van BPD.

Foto bovenaan: Impressie houtbouwwoningen in Bosrijk in de gemeente Eindhoven