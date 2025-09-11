Houtbouw is van nature circulair en leent zich perfect voor conceptueel en industrieel bouwen. En dat brengt grote kansen met zich mee om maatschappelijke opgaven ...
In totaal ruim 100 miljoen euro. Dat is de investering die Rabobank de komende vier jaar doet in nieuwbouwwoningen met natuurlijke materialen en drinkwaterbesparende ...
Proefboerderij De Rusthoeve ontving 180.000 euro subsidie van provincie Zeeland, om verder onderzoek te doen naar biobased gewassen en teelt.
Koudemiddelen bevatten gassen die steeds strenger worden gereguleerd, waardoor het recyclen van deze producten goedkoper en duurzamer is.
CBRE heeft het initiatief genomen om deze award in het leven te roepen als erkenning voor duurzame koplopers binnen de facilitaire- en vastgoedsector. De uitreiking ...
Nu de stand van zaken rondom circulair bouwen en het toepassen van secundaire materialen bekend is dankzij de ICER-rapportage, is het alle hens aan dek. Voor de ...
We zijn enorm trots om aan te kondigen dat Rijksbouwmeester Francesco Veenstra aanwezig is op de Klimaattop GO. Hij verzorgt een inspirerende keynote én ...
Die vraag staat centraal tijdens de Alba Academie van Alba Concepts in Den Bosch. Geen definities of technische details, maar een energiek gesprek over kennisdeling, ...
Het is een gedroomd scenario: voor ieder project slimme en duurzame materiaalkeuzes, zodat we radicaal sneller koersen naar een klimaatneutrale én -adaptieve ...
Hoe bereiken we hogere productiviteit in de bouwketen, om enorme opgaves rondom onder andere verduurzaming, betaalbaarheid en de woonopgave in te vullen? De volgende ...
In hoeverre wordt klimaatbeleid een thema bij de volgende verkiezingen? Het Nationaal Klimaat Platform (NKP) organiseerde over dit onderwerp een talkshow, waarin ...
Traditionele bouwmethoden kunnen de grote vraag naar betaalbare en duurzame woningen niet aan. Daarom zoeken bouwers en installateurs naar innovatie, om woningen ...