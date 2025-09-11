Eerste Eerste  

Splitsen, optoppen en delen (Werksessie) | Woensdag 5 november | 12:00 – 12:45 
De woningmarkt staat onder grote druk. Meer betaalbare en duurzame woonruimte is hard nodig, maar nieuwe bouwlocaties zijn schaars en kostbaar. In deze Werksessie onderzoeken we drie routes die je direct in de bestaande voorraad kunt toepassen: woningen splitsen, nieuwe lagen toevoegen door optoppen en woonruimte slimmer delen.  

Drie experts brengen ieder hun perspectief in en leggen kansen en knelpunten op tafel. Daarna gaan deelnemers samen met gemeenten en woningcorporaties aan de slag om concrete oplossingen en vervolgstappen te formuleren. 

Doorbouwen met netcongestie (Round Table) | Donderdag 6 november | 14:45 – 15:30 
De woningbouwambitie in Nederland groeit, maar netcongestie zorgt voor vertraging in bouwen en verduurzamen. Netbewust bouwen biedt uitkomst, door slim te ontwerpen met oog voor nieuwe energietechnologieën en lokale infrastructuur. 

 

In deze Round Table gaan Alliander, de Provincie Utrecht, ABN AMRO en een aantal gemeenten met elkaar in gesprek. Samen verkennen zij oplossingen die ervoor zorgen dat er toch tempo blijft in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. 

Op 22 september publiceren we het volledige programma met alle sprekers, sessies en side-events. Zet die datum dus alvast in je agenda! De Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025 brengt publieke en private partijen bij elkaar om samen een stap te zetten naar de duurzaam gebouwde omgeving van morgen.  

Ben jij wethouder, programmamanager of bestuurder en wil je hierbij zijn? Stuur een mail naar info@klimaattopgo.nl 

