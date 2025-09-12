Arnhem is eerste gemeente met klimaatschadeloket

Een bijzondere primeur: gemeente Arnhem is de eerste met een loket voor klimaatschade. Woningeigenaren krijgen advies en ondersteuning bij klimaatschade: wateroverlast, vocht- of funderingsproblemen. “Zo zijn we nu en in de toekomst beter voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering.”

Dat zegt wethouder financiën Paul Smeulders, die aangeeft dat het loket mensen beter helpt. Schade door het klimaat is volgens hem een urgent probleem: “Niet alleen in Arnhem, maar in heel Nederland krijgen inwoners steeds meer te maken met funderingsproblemen en klimaatschade. Dit is ingrijpend voor inwoners, terwijl ze vaak niet weten hoe ze dit aan moeten pakken.”

Eén loket

Sinds eind 2024 kunnen inwoners met funderingsproblemen terecht bij het loket voor advies, quickscans en een subsidieregeling voor nader onderzoek. De gemeente Arnhem breidt dit funderingsloket uit met klimaatschade. De uitbreiding komt voort uit de signalen die de gemeente ontvangt van inwoners. Steeds vaker gaat het om vragen die niet alleen over funderingen gaan, maar ook over schade door veranderende weersomstandigheden. Op dit loket kunnen inwoners met al dit soort vragen op één plek terecht.

Bijna klaar

Naar verwachting is het klimaatschadeloket vanaf 1 december beschikbaar voor alle Arnhemse woningeigenaren.