Arnhem is eerste gemeente met klimaatschadeloket

Arnhem is eerste gemeente met klimaatschadeloket

Een bijzondere primeur: gemeente Arnhem is de eerste met een loket voor klimaatschade. Woningeigenaren krijgen advies en ondersteuning bij klimaatschade: wateroverlast, vocht- of funderingsproblemen. “Zo zijn we nu en in de toekomst beter voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering.”

Dat zegt wethouder financiën Paul Smeulders, die aangeeft dat het loket mensen beter helpt. Schade door het klimaat is volgens hem een urgent probleem: “Niet alleen in Arnhem, maar in heel Nederland krijgen inwoners steeds meer te maken met funderingsproblemen en klimaatschade. Dit is ingrijpend voor inwoners, terwijl ze vaak niet weten hoe ze dit aan moeten pakken.”

Eén loket

Sinds eind 2024 kunnen inwoners met funderingsproblemen terecht bij het loket voor advies, quickscans en een subsidieregeling voor nader onderzoek. De gemeente Arnhem breidt dit funderingsloket uit met klimaatschade. De uitbreiding komt voort uit de signalen die de gemeente ontvangt van inwoners. Steeds vaker gaat het om vragen die niet alleen over funderingen gaan, maar ook over schade door veranderende weersomstandigheden. Op dit loket kunnen inwoners met al dit soort vragen op één plek terecht.

Bijna klaar

Naar verwachting is het klimaatschadeloket vanaf 1 december beschikbaar voor alle Arnhemse woningeigenaren.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c266
description Artikel
Financieringsimpactfonds zet nieuwe standaard voor natuurherstel

Financieringsimpactfonds zet nieuwe standaard ...

Terwijl biodiversiteit keldert, klimaatverandering versnelt en landschappen verschralen, groeit het besef dat het anders moet – én kán. Met ...

Lees verder

Financieringsimpactfonds
c21 c225 c266
description Artikel
Klimaatlabel noodzakelijk voor toekomstbestendig bouwen

Klimaatlabel noodzakelijk voor toekomstbestendig ...

Hittestress en het beperken van wateroverlast staan hoog op de agenda van gemeenten, door de groeiende invloed van klimaatverandering. Om goed om te kunnen gaan ...

Lees verder

Klimaatlabel
c21 c225 c243 c266
description Artikel
Maritiem event voor duurzame bouwwereld

Maritiem event voor duurzame bouwwereld

Op vrijdag 15 september vindt de achttiende editie van de Green Buildings Regatta plaats. Wie mee wil zeilen in dit bijzondere sport- en netwerkevent van CFP Green ...

Lees verder

Event, Sport
c223 c266
book Download
Whitepaper: Netcongestie-arme nieuwbouwwijken

Whitepaper: Netcongestie-arme nieuwbouwwijken

Zowel de energietransitie als de warmtetransitie hebben impact op de energie-infrastructuur en netcapaciteit. Netcongestie vormt een urgent probleem ...
file_download Direct gratis downloaden
c21 c225 c265 c266 c276
description Artikel
Duurzaamheidsrapportage heeft effect op hele waardeketen

Duurzaamheidsrapportage heeft effect op hele ...

De Europese Unie gaat steeds meer bedrijven verplichten te rapporteren over duurzaamheid. De nieuwe Europese regels over de Corporate Sustainability Reporting Directive ...

Lees verder

MVO
c21 c225 c259 c266 c276
description Artikel
‘Water is blauw goud’ en ‘red planten van de sloop’

‘Water is blauw goud’ en ‘red ...

Natuurinclusief bouwen en de watertransitie komen langzamerhand steeds meer op stoom. Na alle noodsignalen van het klimaat en de opwarming van de aarde, wordt de ...

Lees verder

Klimaatbestendige gemeente
c21 c160 c225 c243 c244 c266
description Artikel
Circulair en zelfvoorzienend: woonwijk op ponton

Circulair en zelfvoorzienend: woonwijk op ponton

Ook gezien het vele jonge publiek schoot CFP Green Buildings onlangs weer raak met de CFP Innovatiedag. Naast een reeks van bekende duurzame kwesties kwamen ook ...

Lees verder

Innovatie
c21 c185 c225 c266
description Artikel
Ontketen de waterrevolutie op je dak

Ontketen de waterrevolutie op je dak

Met de waterschapsverkiezingen in zicht bepleiten Onno Dwars en Jan Henk Tigelaar dat het uitblijven van passende wetgeving en eenduidig beleid voor groene daken ...

Lees verder

Waterretentie, Waterberging
c21 c225 c261 c266
description Artikel
Eindhoven gaat woninggroei integraal aanpakken met 'ontwikkelperspectief'

Eindhoven gaat woninggroei integraal aanpakken ...

De integrale aanpak staat centraal in het nieuwe 'ontwikkelperspectief' van de gemeente Eindhoven. Door de bijbehorende digital twin is het een dynamisch plan, ...

Lees verder

Duurzaam, Woningbouw, Mobiliteit
c223 c244 c266 c277
book Download
Whitepaper: Futurebuild Holland | MKI-Onderhoud maakt circulair onderhoud en CO2 -impact meetbaar

Whitepaper: Futurebuild Holland | MKI-Onderhoud ...

OnderhoudNL Totaal heeft samen met W/E-adviseurs een indicator ontwikkeld waarmee de markt de onderhoudsaanpak van bestaand vastgoed meetbaar kan maken en kan optimaliseren ...
file_download Direct gratis downloaden
c223 c266 c277 c295
book Download
Whitepaper: Futurebuild Holland | Leefbare en gezonde wijken

Whitepaper: Futurebuild Holland | Leefbare en ...

Leefbare en gezonde wijken: de nieuwe standaard bij het omgaan met klimaatverandering De urgentie om in het ontwerp van nieuwbouw en renovatie van gebouwen systematisch ...
file_download Direct gratis downloaden
c21 c225 c263 c266 c278
description Artikel
Internationaal podium voor Ladder van Koeling

Internationaal podium voor Ladder van Koeling

In het voorjaar van 2021 jaar ondertekende een brede coalitie van bedrijven, overheden en kennisinstellingen de OSKA Intentieverklaring koeling gebouwen. Centraal ...

Lees verder

Oververhitting
permalink

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up