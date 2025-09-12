‘Bouw aan een robuust en betaalbaar energiesysteem’
Een rapport in opdracht van Energie Nederland waarschuwt dat Nederland vanaf 2030 vaker stroomstoringen kan krijgen. “De suggestie dat Nederland vanaf 2030 onvermijdelijk hiermee te maken krijgt, verdient nuancering”, vindt Kees Jan ’t Mannetje van ABB.
“Door het sluiten van kolencentrales en een afnemende rol voor gascentrales zou de leveringszekerheid onder druk komen te staan, terwijl de vraag naar stroom stijgt. De onderzoekers pleiten voor een capaciteitsmarkt om reservecapaciteit te garanderen, maar erkennen dat de invoering daarvan complex en kostbaar is. De risico’s die nu opnieuw worden benoemd (de sluiting van kolencentrales, de afnemende rol van gascentrales en de afhankelijkheid van zon en wind) zijn al jaren bekend. Dit rapport bevestigt bestaande inzichten, maar voegt weinig nieuws toe”, vindt Kees Jan.
In perspectief
“Natuurlijk zijn er uitdagingen. Maar de cijfers moeten in perspectief worden geplaatst: een verwachte 15 tot 18 uur per jaar met mogelijke knelpunten lijkt fors, maar dat is nog geen 0,2 procent van de 8.760 uren die een jaar telt. Nederland behoort nog altijd tot de landen met de meest betrouwbare elektriciteitsvoorziening ter wereld.”
Werkende oplossingen
De voorgestelde capaciteitsmarkt kan bijdragen aan leveringszekerheid, maar dit is geen snelle of goedkope oplossing. “De invoering duurt jaren, kost miljarden en brengt zelf ook complexiteit met zich mee”, laat Kees Jan weten. “Het risico bestaat dat er te veel nadruk komt te liggen op dit ene instrument, terwijl de werkelijke oplossing juist ligt in een bredere mix: flexibiliteit aan de vraagzijde, investeringen in opslag, nauwere internationale samenwerking en het slimmer benutten van de bestaande infrastructuur.
Consistent beleid en visie
De oplossing is dan ook niet om alarmistische scenario’s te schetsen, maar om met consistent beleid en visie te bouwen aan een robuust en betaalbaar energiesysteem. Alleen zo blijft de energietransitie betrouwbaar en toekomstbestendig.
