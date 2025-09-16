Vastgoedpartijen zetten harde limiet CO2 op bouwmaterialen

Institutionele vastgoedvermogensbeheerders en woningcorporaties ondertekenden een gezamenlijk commitment om de CO 2 -uitstoot in de bouwsector structureel te verlagen. Ze gaan werken met streefwaarden én plafondwaarde voor de schadelijke broeikasgasuitstoot van bouwmaterialen.

In het commitment van de dertien betrokken partijen, gezamenlijk goed voor meer dan €60 miljard aan belegd vermogen en tienduizenden nieuwe woningen in de komende jaren, spreken zij af om een streefwaarde en een plafondwaarde te hanteren voor de materiaalgebonden CO 2 -uitstoot van hun nieuwbouwprojecten. Het gaat om de emissies die vrijkomen bij de productie, het transport, de verwerking en toepassing van bouwmaterialen. Bouwmaterialen zijn goed voor 13% van de mondiale CO 2 -uitstoot en de sector is verantwoordelijk voor circa 50% van het grondstoffenverbruik.

De ondertekenaars hebben een reductiepad vastgesteld tot 2050, dat jaarlijks wordt geëvalueerd en waar nodig wordt herijkt. Op deze manier bieden de ondertekenaars duidelijkheid aan de markt: projecten die de plafondwaarde overschrijden, komen in principe niet in aanmerking voor afname. “Dit is een doorbraak”, zegt Norbert Schotte van Building Balance. “Deze grote vastgoedpartijen hebben gezamenlijk een grote invloed op de koers van de bouwsector. Hiermee laten zij zien deze verantwoordelijkheid serieus te nemen. En de markt weet waar zij aan toe is: bouwprojecten die onvoldoende duurzaam zijn, worden niet meer ontwikkeld of afgenomen. Zo geven zij gezamenlijk sturing aan een duurzame bouwpraktijk.”

Drie routes naar verduurzaming

Het commitment benoemt drie routes om de materiaalgebonden emissies te verlagen:

• Slimmer bouwen, door efficiënter materiaalgebruik en verduurzaming van beton en staal;

• Circulair bouwen, door hergebruik en ontwerpen die demontage mogelijk maken;

• Biobased bouwen, met hernieuwbare materialen zoals hout, vlas, hennep en stro.

Deze aanpak draagt bij aan de klimaatdoelen van Parijs: 55% minder uitstoot in 2030 en een volledig klimaatneutrale sector in 2050. Ook stimuleert de aanpak minder uitputting van primaire grondstoffen en meer ruimte voor innovatie in de bouwketen.

Wie doen mee

Het commitment is vandaag ondertekend door Achmea Real Estate, Altera, Amvest, a.s.r. real estate, Bouwinvest, CBRE Investment Management, de Alliantie, Eigen Haard, NLV, Rochdale, Vesteda, Woonstad Rotterdam en Ymere. Het initiatief wordt gesteund door de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN). Ook de NEPROM begrijpt de noodzaak van duurzamere bouwmethoden. Zij publiceert binnenkort handelingsperspectieven waarmee de lagere CO 2 -uitstootwaarden, zoals beoogd in het reductiepad, haalbaar worden gemaakt.

Toepassing in de praktijk

Met de ondertekening is een gezamenlijke norm gezet. De komende maanden werken de partijen verder uit hoe ze dit gaan toepassen in hun inkoop- en ontwikkelbeleid, hoe ze gaan monitoren en hoe ze hun praktijkervaringen gaan delen. In het voorjaar van 2026 vindt een eerste evaluatie plaats, worden de waarden waar nodig verder aangescherpt en wordt de aanpak in 2026 mogelijk uitgebreid naar renovatie. Met dit gezamenlijke initiatief zetten institutionele beleggers en woningcorporaties een nieuwe standaard voor een klimaatneutrale, circulaire en toekomstbestendige gebouwde omgeving.