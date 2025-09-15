Woningcorporatie bouwt 69 houten Paris Proof nieuwbouwwoningen
Woningcorporatie Parteon bouwt een toekomstbestendige wijk met 69 houten, Paris Proof nieuwbouwwoningen in Wormerveer. WRK Architecten en Heembouw Architecten ontwierpen een deel van de woningen in de Bomenbuurt.
Voor de woningen is zorgvuldig gekozen voor duurzame bouwmaterialen, waarmee de woningen voldoen aan de 'Paris Proof'-norm. Dit betekent energiezuinig wonen met lage woonlasten en een minimale impact op het milieu. Hiermee voldoen de woningen aan het Klimaatakkoord van Parijs: laag energieverbruik, duurzame energieopwekking, geen fossiele brandstoffen en lange termijn toekomstbestendig.
Tuindorpensemble
In oktober 2025 wordt de eerste paal geslagen, op de plek waar 63 verouderde woningen werden gesloopt en de kavels bouwrijp gemaakt. Het belangrijkste doel bij het ontwerp van de nieuwe, duurzame woningen, was het terugbrengen van het tuindorpkarakter in de buurt. Heembouw Architecten ontwierp daarom het tuindorpensemble, bestaande uit 8 houten Slimm woningen en 28 houten beneden-bovenwoningen. WRK Architecten is verantwoordelijk voor het dorpsensemble, dat bestaat uit 33 grondgebonden woningen.
Meer informatie lees je op deze pagina.
