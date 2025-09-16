Manifest overhandigd: 'Ieder mens heeft recht op gezond binnenklimaat'

De Tweede Kamercommissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening heeft dinsdag 9 september het manifest ‘Ieder mens heeft recht op een gezond binnenklimaat!’ in ontvangst genomen. Remi Hompe (voorzitter Gezond Binnen), Margot de Heus (Nationale-Nederlanden en vicevoorzitter Gezond Binnen) en Walid Atmar (Manager Techniek Binnenklimaat Nederland) overhandigden het manifest.

Het manifest legt de nadruk op de impact die het binnenklimaat heeft op onze gezondheid en economie. De stichting Gezond Binnen, waarin onder andere Binnenklimaat Nederland, Heijmans, Nationale-Nederlanden, VELUX en andere betrokken partners zich inzetten voor een gezonder binnenklimaat, namen het initiatief rondom dit manifest.

Remi vertelt over het belang en de impact van het manifest: “"Juist nu we voor een enorme bouw- en renovatieopgave staan, is het moment om gezondheid structureel mee te nemen. Elke woning die we vandaag zonder gezond binnenklimaat opleveren, is een gemiste kans voor de komende decennia."

Kwaliteit van binnenklimaat

Remi’s opmerking sluit aan op onderzoeken: gemiddeld brengen we in Nederland zo’n 80 procent van onze tijd binnen door – thuis, op school of op het werk. De kwaliteit van het binnenklimaat krijgt echter structureel te weinig aandacht. En dit heeft grote gevolgen, want een slecht binnenklimaat kan leiden tot serieuze gezondheidsklachten zoals astma, allergieën en COPD. TNO heeft in haar position paper ‘Goede binnenluchtkwaliteit voor onze Gezondheid’ onderzocht dat dit de samenleving zo’n €7,8 miljard aan zorg en verloren levensjaren kost.

Heldere oproep

De oproep van het manifest is helder. Het wordt tijd dat de Tweede Kamer en het toekomstige kabinet komen met een lange termijnvisie op de kwaliteit van het binnenklimaat van Nederlandse huishoudens en gebouwen, door middel van een nationale actieagenda aan de hand van een vijftal onderwerpen.

Gezond Binnenklimaat verdient een plek in preventiebeleid Maak Nederlanders bewust Verbreed pandemische paraatheid naar structureel luchtbeleid Omarm private standaarden voor een gezond binnenklimaat Organiseer interdepartementale regie op de kwaliteit van lucht die we inademen.

“Als vaste Tweede Kamercommissie Volkshuisvestiging en Ruimtelijke ordening (VRO) onderschrijven wij het belang van een gezond binnenklimaat voor de samenleving. Het is een onderwerp dat raakt aan onze gezondheid, ons welzijn en de kwaliteit van onze leefomgeving.”

Naast het manifest werd ook een luchtkwaliteitsmeter overhandigd door Margot de Heus aan voorzitter van de commissie Wytske Postma. Het meten en transparant maken van luchtkwaliteit in gebouwen zoals zorginstellingen en overheidsgebouwen is namelijk een onmisbare stap in de verbetering van de binnenleefomgeving.

Wie investeert in een gezond binnenklimaat, investeert in gezondheid, leervermogen, arbeidsparticipatie én een toekomstbestendige samenleving. De Stichting Gezond Binnen acht het positief dat de urgentie van dit vraagstuk erkend werd door de aanwezige Kamerleden. “Uiteraard zijn we graag bereid mee te denken over de vormgeving van toekomstig beleid rondom dit belangrijke onderwerp”, laat de stichting weten.