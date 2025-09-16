Manifest overhandigd: 'Ieder mens heeft recht op gezond binnenklimaat'
De Tweede Kamercommissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening heeft dinsdag 9 september het manifest ‘Ieder mens heeft recht op een gezond binnenklimaat!’ in ontvangst genomen. Remi Hompe (voorzitter Gezond Binnen), Margot de Heus (Nationale-Nederlanden en vicevoorzitter Gezond Binnen) en Walid Atmar (Manager Techniek Binnenklimaat Nederland) overhandigden het manifest.
Het manifest legt de nadruk op de impact die het binnenklimaat heeft op onze gezondheid en economie. De stichting Gezond Binnen, waarin onder andere Binnenklimaat Nederland, Heijmans, Nationale-Nederlanden, VELUX en andere betrokken partners zich inzetten voor een gezonder binnenklimaat, namen het initiatief rondom dit manifest.
Remi vertelt over het belang en de impact van het manifest: “"Juist nu we voor een enorme bouw- en renovatieopgave staan, is het moment om gezondheid structureel mee te nemen. Elke woning die we vandaag zonder gezond binnenklimaat opleveren, is een gemiste kans voor de komende decennia."
Kwaliteit van binnenklimaat
Remi’s opmerking sluit aan op onderzoeken: gemiddeld brengen we in Nederland zo’n 80 procent van onze tijd binnen door – thuis, op school of op het werk. De kwaliteit van het binnenklimaat krijgt echter structureel te weinig aandacht. En dit heeft grote gevolgen, want een slecht binnenklimaat kan leiden tot serieuze gezondheidsklachten zoals astma, allergieën en COPD. TNO heeft in haar position paper ‘Goede binnenluchtkwaliteit voor onze Gezondheid’ onderzocht dat dit de samenleving zo’n €7,8 miljard aan zorg en verloren levensjaren kost.
Heldere oproep
De oproep van het manifest is helder. Het wordt tijd dat de Tweede Kamer en het toekomstige kabinet komen met een lange termijnvisie op de kwaliteit van het binnenklimaat van Nederlandse huishoudens en gebouwen, door middel van een nationale actieagenda aan de hand van een vijftal onderwerpen.
- Gezond Binnenklimaat verdient een plek in preventiebeleid
- Maak Nederlanders bewust
- Verbreed pandemische paraatheid naar structureel luchtbeleid
- Omarm private standaarden voor een gezond binnenklimaat
- Organiseer interdepartementale regie op de kwaliteit van lucht die we inademen.
“Als vaste Tweede Kamercommissie Volkshuisvestiging en Ruimtelijke ordening (VRO) onderschrijven wij het belang van een gezond binnenklimaat voor de samenleving. Het is een onderwerp dat raakt aan onze gezondheid, ons welzijn en de kwaliteit van onze leefomgeving.”
Naast het manifest werd ook een luchtkwaliteitsmeter overhandigd door Margot de Heus aan voorzitter van de commissie Wytske Postma. Het meten en transparant maken van luchtkwaliteit in gebouwen zoals zorginstellingen en overheidsgebouwen is namelijk een onmisbare stap in de verbetering van de binnenleefomgeving.
Wie investeert in een gezond binnenklimaat, investeert in gezondheid, leervermogen, arbeidsparticipatie én een toekomstbestendige samenleving. De Stichting Gezond Binnen acht het positief dat de urgentie van dit vraagstuk erkend werd door de aanwezige Kamerleden. “Uiteraard zijn we graag bereid mee te denken over de vormgeving van toekomstig beleid rondom dit belangrijke onderwerp”, laat de stichting weten.
Gerelateerde artikelen, events & downloads
Vernieuwend traject: DOE Dag Praktijkonderwijs
In samenwerking met het Aanvalsplan Arbeidsmarkttekorten Bouw, Energie en Techniek (BET) is door Binnenklimaat Nederland vanuit het Vakcentrum Binnenklimaattechniek ...
Whitepaper: Optimaal toepassen van de nieuwe ...Deze whitepaper bevat inhoudelijke informatie over de nieuwe wetgeving, een toelichting op een aantal begrippen, verdere verdieping van de materie en informatie ...
Samenwerken voor een CO2-neutrale gebouwde omgeving
Al over minder dan vijf jaar moeten we 55 procent CO2-reductie realiseren. Het potentieel hiervoor schuilt onder andere in het aanpakken van de installatietechniek ...
‘Dit is impact: gasverbruik van 8 miljard ...
Om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen fors te verminderen, is massa noodzakelijk. Niet alleen de mensen die in verduurzaming geloven moeten in beweging ...
Deze luchtbehandelingskast brengt verduurzaming ...
Maandenlang moesten we toekijken hoe de energieprijzen stegen tot nieuwe en absurde hoogtes. Hoewel de prijzen op het moment van schrijven iets lijken te dalen, ...
Klimaatsystemen worden slimmer, zuiniger én ...
Stijgende energieprijzen, personeelstekorten, transportproblemen en een toenemende vraag. De markt voor airco’s en lucht-water warmtepompen is volop in beweging. ...
Elke zone in je woning verdient eigen ventilatie
Ventilatie is niet een kwestie van één oplossing voor je hele woning. Je huis is een verzameling van verschillende ruimten, die elk hun eigen ventilatie ...
‘Het begint met een energielabel, maar ...
Door de verduurzaming en energietransitie staan installateurs voor steeds nieuwe uitdagingen. Voor een deel van die vraagstukken is energiemonitoring een belangrijk ...
Energiezuinige ventilatie op basis van natuurlijk ...
Terwijl we in onze gebouwen steeds meer energie besparen, valt het stroomverbruik van gebouwventilatie nog uit de toon. Door echter gebruik te maken van natuurlijke ...
Strijd om de thermostaat
Duurzaam Gebouwd trapt 2023 af met het nieuwe, gratis digitale magazine Gezondheid. Met daarin een breed scala aan onderwerpen over het binnenklimaat in gebouwen. ...
Installateur steeds vaker ook adviseur energietransitie
Er zijn steeds meer mensen actief met het verduurzamen van hun woning. Naast de klimaatdoelen vormen ook de hoge energieprijzen een belangrijke drijfveer. Al deze ...
Antwoord op complexe vragen in installatiemarkt
Maatschappelijke ontwikkelingen stellen steeds hogere eisen aan de apparatuur voor verwarming, ventilatie en koeling. Steeds meer mensen, bewoners én corporaties ...