Deelname bevestigd: voorzitter Liesbeth Spies van Aedes
Liesbeth Spies, voorzitter van Aedes, neemt deel aan de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025. Woningcorporaties vervullen een sleutelrol in verduurzaming, renovatie en betaalbaarheid van woningen en als voorzitter slaat Liesbeth bruggen tussen beleid en praktijk.
Liesbeth heeft jarenlange politieke en bestuurlijke ervaring en begon haar loopbaan in de jaren negentig onder andere bij het IPO en Provincie Zuid-Holland. Daar was ze onder meer hoofd Milieu en Ruimtelijke Ordening.
In het verleden
In de periode 2002-2011 was zij lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, waar zij tussen 2007 en 2010 vice-fractievoorzitter van het CDA is geweest en vervolgens waarnemend-partijvoorzitter tot 2011. Spies was in 2011 kort gedeputeerde in Zuid-Holland en werd eind dat jaar minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in het kabinet-Rutte 1, met onder andere de portefeuille Wonen.
Tussen 2013 en 2014 is Liesbeth Spies als zelfstandig adviseur betrokken geweest bij diverse opdrachten, waaronder de Krimpagenda Achterhoek. Na een aantal maanden waarnemend burgemeester te zijn geweest bij gemeente Stichtse Vecht, bekleedde zij sinds eind 2014 het ambt van burgemeester van Alphen aan den Rijn.
In haar hoedanigheid van burgemeester was Spies ook lid van het bestuur van de VNG en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. In deze periode (2018) is Spies onder andere lid geweest van de Aedes-commissie Van Bochove die de Woningwet 2015 evalueerde.
Deelname aan Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025
Liesbeth Spies is bevestigd als deelnemer aan de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025. Neem jij ook deel en zet je de stap naar een duurzaam gebouwde omgeving van morgen?
Beeld: Aedes/Phil Nijhuis
