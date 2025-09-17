Wooncrisis aanpakken zonder duurzaamheidsconcessies

Minister Mona Keijzer ging op werkgezoek en kreeg te zien hoe de woningbouw versneld kan worden, zonder in te boeten op kwaliteit en duurzaamheid. Het bezoek was op uitnodiging van de Koninklijke Bond van Nederlandse Architectenbureaus (BNA) en voer langs twee innovatieve woonprojecten.

BNA-voorzitter Jeroen de Willigen benadrukte het belang van architecten in de aanpak van de wooncrisis: “De projecten die we vandaag laten zien, bewijzen dat tempo en kwaliteit naast elkaar staan. Met goede samenwerking, innovatieve bouwmethoden en de betrokkenheid van architecten kan er sneller gebouwd worden, mét aandacht en ruimte voor leefbaarheid, duurzaamheid en uitstraling.”

Van sociale huur tot circulaire houtbouw

Tijdens het bezoek bezocht minister Keijzer drie locaties in Amsterdam-Noord. De minister maakte kennis met De Louise, een markant appartementencomplex met 113 sociale huurwoningen van De Zwarte Hond in de wijk Overhoeks, en Poppies, een prijswinnend houtbouwproject van Marc Koehler Architects. Beide projecten laten volgens BNA zien dat industrialisatie, samenwerking en vooruitstrevende ontwerpen hadn in hand gaan en kunnen zorgen voor versnelling. Bij Poppies wordt zelfs bewezen dat houtbouw niet alleen duurzaam is, maar ook betaalbaar en flexibel.

Oproep aan minister

Aan het einde van het bezoek overhandigde Jeroen namens de architecten een brandbrief aan minister Keijzer. Daarin roept de BNA op tot een aanbestedingsklimaat waarin kwaliteit wordt beloond en een structurele rol voor architecten op basis van fair pay. “De huidige werkwijze zorgt voor een disbalans in plaats voor een eerlijk speelveld,” aldus Jeroen. “Daarom pleiten wij voor haalbaarheid zoals hergebruik, arbeid, waarde, respect voor het métier van de architect en kostenbeheersing aan beide zijden van de tafel. We staan klaar om samen met overheid, ontwikkelaars en opdrachtgevers aan het werk te gaan.”

Nieuwe thuisbasis: De Baanderij op NDSM-werf

Het werkbezoek eindigde in De Baanderij, de voormalige kantine van de NDSM-werf die begin 2026 wordt verbouwd tot een inspirerende hub voor de architectuur- en ontwerpsector. Hier vestigen zich, naast BNA, ook de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO), de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL), de Bond van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP), de Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten (BNI) en de Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA).

Anne Schroën, directeur van BNA, licht toe: “De Baanderij wordt meer dan een kantoor: het wordt een plek waar architecten, ontwerpers, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten elkaar ontmoeten en samen werken aan de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd. Door letterlijk onder één dak samen te komen, versterken we de stem en de slagkracht van het ontwerpveld.”

Minister Keijzer gaf ter plekke het officiële startsein voor de verbouwing van De Baanderij, die wordt geleid door architect Ninke Happel van HVCA.

Beeld: Chris van Houts