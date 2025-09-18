Drie krachtige stemmen verbinden je met het hart van de Klimaattop GO 

We zijn trots om de dagvoorzitters voor de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025 bekend te maken: Inge Diepman, Suze Gehem en Harm Edens. Drie verschillende perspectieven, één gedeeld doel: de verduurzaming van onze gebouwde omgeving in beweging brengen.

– geboren verbinder tussen publieke en private partijen, duurzame ondernemer die maatschappelijk impact maakt én winnaar van de ABN AMRO Duurzame 50 2023 Harm Edens – geestig, alert en inhoudelijk, met onvervalste drive om écht contact te maken met publiek en inhoud spannend te verankeren.

Met hun energie en ervaring brengen zij gesprekken tot leven, leggen verbanden tussen publiek en privaat, en maken van de Klimaattop Gebouwde Omgeving een plek waar inspiratie en daadkracht elkaar versterken.