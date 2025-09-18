Whitepaper: GACS als verplichting of kans?
Vanaf 1 januari 2026 moet elk gebouw dat een verwarmings- of aircosysteem heeft met een nominaal vermogen van 290 kW of meer, over een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) beschikken. Het is een verplichting, voortvloeiend uit de EPBD III. In een whitepaper benoemen we de kansen die samenhangen met compliant worden aan de GACS.
Benieuwd naar de kansen die samenhangen met het invullen van de GACS? Ontdek hoe je je vastgoed toekomstbestendig maakt en voor meer gebruikerscomfort zorgt. Download hier de whitepaper.
Zoek verder binnen deze onderwerpen
Gerelateerde artikelen, events & downloads
Drie krachtige stemmen verbinden je met het ...
We zijn trots om de dagvoorzitters voor de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025 bekend te maken: Inge Diepman, Suze Gehem en Harm Edens. Drie verschillende perspectieven, ...
Wooncrisis aanpakken zonder duurzaamheidsconcessies
Minister Mona Keijzer ging op werkgezoek en kreeg te zien hoe de woningbouw versneld kan worden, zonder in te boeten op kwaliteit en duurzaamheid. Het bezoek was ...
Deelname bevestigd: voorzitter Liesbeth Spies ...
Liesbeth Spies, voorzitter van Aedes, neemt deel aan de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025. Woningcorporaties vervullen een sleutelrol in verduurzaming, renovatie ...
Geen struikelblok maar aanpak voor toekomstbestendigheid
GACS komt eraan. Gebouwautomatisering- en controlesystemen is wet- en regelgeving die vanaf 1 januari 2026 ingaat. Ja, het is een verplichting waar je aan moet ...
Manifest overhandigd: 'Ieder mens heeft recht ...
De Tweede Kamercommissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening heeft dinsdag 9 september het manifest ‘Ieder mens heeft recht op een gezond binnenklimaat!’ in ...
Vastgoedpartijen zetten harde limiet CO2 op ...
Institutionele vastgoedvermogensbeheerders en woningcorporaties ondertekenden een gezamenlijk commitment om de CO2-uitstoot in de bouwsector structureel te verlagen. ...
Woningcorporatie bouwt 69 houten Paris Proof ...
Woningcorporatie Parteon bouwt een toekomstbestendige wijk met 69 houten, Paris Proof nieuwbouwwoningen in Wormerveer. WRK Architecten en Heembouw Architecten ontwierpen ...
Wie is jouw favoriet voor de ABN AMRO Duurzame ...
Wie wordt de winnaar van de 13e editie van de ABN AMRO Duurzame 50? De zoektocht is opnieuw begonnen: wie maakt er volgens jou de meeste impact bij de verduurzaming ...
Arnhem is eerste gemeente met klimaatschadeloket
Een bijzondere primeur: gemeente Arnhem is de eerste met een loket voor klimaatschade. Woningeigenaren krijgen advies en ondersteuning bij klimaatschade: wateroverlast, ...
‘Bouw aan een robuust en betaalbaar energiesysteem’
Een rapport in opdracht van Energie Nederland waarschuwt dat Nederland vanaf 2030 vaker stroomstoringen kan krijgen. “De suggestie dat Nederland vanaf 2030 ...
'Houtbouw is niet duurder dan traditionele bouw'
Houtbouw is van nature circulair en leent zich perfect voor conceptueel en industrieel bouwen. En dat brengt grote kansen met zich mee om maatschappelijke opgaven ...
Sneak preview
Op 22 september publiceren we het volledige programma van Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025, maar we kunnen het niet langer geheimhouden: er staan nu al geweldige ...