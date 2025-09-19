De kansen van een EED-audit: besparingen en toekomstbestendigheid

Elke vier jaar is het zover: grote organisaties moeten volgens de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED) een energie-audit uitvoeren. Maar wat als dit ‘moeten’ verandert in ‘willen’? Want deze audit is niet alleen een verplichting, maar juist een kans. In dit artikel laat André Hof deze kansen zien en geeft hij tips om het meeste uit je EED-audit te halen.

Wie moet zo’n audit doen? Ondernemingen met meer dan 250 medewerkers, of een omzet van boven de 50 miljoen euro én een balanstotaal hoger dan 43 miljoen. Ook dochterbedrijven en meerdere vestigingen tellen mee. Dat betekent dat niet alleen fabrieken en logistieke spelers aan de beurt zijn, maar ook grote kantoren en zorginstellingen. En wellicht komen daar halverwege 2026 zelfs overheidsinstanties bij. De impact van de EED wordt alleen maar groter.

Inzicht in energieverbruik

De audit levert een compleet overzicht van het energiegebruik binnen de organisatie: van gebouwen en installaties tot processen en transport. Het rapport laat zien waar de grootste energieverbruikers zitten, hoe het totale verbruik eruitziet en – het leukste – welke concrete stappen je kunt nemen om energie te besparen en je organisatie toekomstbestendiger te maken. Uit onderzoeken blijkt dat organisaties door een energie-audit gemiddeld 5 tot 15 procent kunnen besparen op hun energieverbruik, zo geeft European Commission, onderdeel Energy Efficiency aan. Alleen al door energieverbruik in kaart te brengen, ontdek je onnodige verspilling. Het resultaat: lagere kosten én minder CO 2 --uitstoot.

Daarnaast speelt de EED-audit een belangrijke rol in het slim omgaan met een steeds voller en complexer stroomnet. Door inzicht te krijgen in piekverbruik en onnodige belasting van het elektriciteitsnet, kunnen organisaties hun energiegebruik beter spreiden en afstemmen op momenten van lagere netbelasting. Dit draagt niet alleen bij aan een stabieler energienet, maar voorkomt ook extra kosten door piekbelasting en helpt netcongestie te voorkomen. Zo maximaliseer je niet alleen je besparingen, maar help je ook mee aan een toekomstbestendige en betrouwbare energievoorziening.

Een doorlopend proces

Door deze audit elke vier jaar te herhalen, krijg je steeds beter zicht op je energieverbruik. Welke onderdelen vragen extra aandacht? Waar liggen de meeste kansen? Zo wordt energiebesparing geen eenmalige actie, maar een doorlopend proces, dat je organisatie toekomstbestendiger maakt. Bovendien stimuleert de EED innovatie: bedrijven worden uitgedaagd om nieuwe, efficiëntere technologieën en werkwijzen te omarmen. Uit een rapport van het International Energy Agency (IEA) blijkt dat energiebesparing via audits en efficiëntieprogramma’s een van de snelste en meest kosteneffectieve manieren is om de energievraag te verminderen (Bron: IEA, Energy Efficiency 2022).

Meerwaarde voor jouw organisatie

Hoewel het wettelijk verplicht is, is de EED-audit vooral een kans om te investeren in je eigen toekomst. Minder kosten, efficiëntere processen, duurzame groei en een beter imago bij klanten, partners en medewerkers – het zit er allemaal in. Organisaties die actief aan de slag gaan met de audit laten zien dat ze serieus werk maken van toekomstbestendigheid, wat steeds belangrijker wordt in een wereld waarin 79% van de consumenten aangeeft dat toekomstbestendige keuzes een rol spelen bij hun aankoopbeslissing (Bron: Nielsen, Global Sustainability Report 2019).

Veel bedrijven schuiven de audit nog voor zich uit door tijdsdruk of gebrek aan kennis. Maar juist nu is hét moment om de EED-audit als strategisch instrument te gebruiken. Zie het niet als een last, maar als een slimme stap richting toekomstbestendig ondernemen. En wie weet: van ‘moeten’ wordt ‘willen’ misschien zelfs ‘mogen’, omdat het je organisatie echt vooruit helpt.

Handige tips om het meeste uit je EED-audit te halen:

Begin op tijd met voorbereiden – verzamel relevante energiegegevens en betrek verschillende afdelingen om een volledig beeld te krijgen. Kies een ervaren auditor – een deskundige auditor kan niet alleen voldoen aan de wettelijke eisen, maar ook waardevolle inzichten en praktische besparingsmogelijkheden aanreiken. Betrek medewerkers – communiceer over het doel en de voordelen van de audit, zodat er draagvlak ontstaat en iedereen meehelpt met energiebesparing. Stel realistische en meetbare doelen – gebruik de uitkomsten van de audit om concrete en haalbare energiebesparingsdoelstellingen op te stellen. Implementeer de aanbevolen maatregelen stap voor stap – Begin met de maatregelen die snel resultaat opleveren en een goede terugverdientijd hebben. Monitor en evalueer – houd voortgang bij en stuur bij waar nodig om continu te verbeteren. Gebruik de audit als strategisch instrument – integreer energiebesparing in de bredere toekomstbestendigheidsstrategie en bedrijfsvoering.

Met deze aanpak verandert de EED-audit van een verplichte taak in een waardevol instrument dat bijdraagt aan een toekomstbestendige organisatie. Wil je hiermee meteen aan de slag? Dan is dit webinar iets voor jou: je leert meteen hoe je met datagedreven inzichten praktische verbeteringen doorvoert op je vastgoed.

Tekst: André Hof