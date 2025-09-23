Whitepaper: maak vastgoed slim, adaptief en toekomstbestendig

De verduurzaming van vastgoed vraagt om gebouwen die niet alleen energiezuinig zijn in ontwerp, maar ook in de praktijk optimaal functioneren. In de exploitatiefase, meestal een gebruikscyclus van 30 tot 50 jaar, worden de meeste kosten gemaakt en is lang niet altijd het gebruikerscomfort optimaal. Daarom laat een whitepaper van EnTune je zien hoe je je vastgoed slim optimaliseert, adaptief en toekomstbestendig maakt.

De whitepaper gaat in op de oplossing Entune BuildingAI, waarmee gebouwen worden voorzien van een AI die continu leert, voorspelt en aanstuurt. Installaties worden slimmer, gebruikers meer betrokken en energiekosten lager. Daarnaast zijn er verbindingen te maken met hoe duurzaam vastgoed ook voor verhoogd comfort, productiviteit en financiële prestaties zorgt.

De belangrijkste inzichten op een rijtje:

  • Kosten- en CO2-reductie

AI-gestuurde gebouwen realiseren 20–40% lagere energiekosten en verminderen COâ‚‚-uitstoot, zonder comfortverlies.

  • Slimme optimalisatie

Door real-time analyse van data (zoals weer, energieprijzen en bezettingsgraad) worden installaties automatisch bijgestuurd. Dit leidt tot 10–20% extra besparing door slim te verwarmen/koelen en nog eens 10–20% door in te spelen op lage energieprijzen.

  • Adaptiviteit en toekomstbestendigheid

AI maakt gebouwen flexibel en voorbereid op toekomstige beleidsregels en energie-uitdagingen. Zo kunnen gebouwen actief bijdragen aan oplossingen voor netcongestie en deelnemen aan demand-response-programma’s.

  • Gebruikersbetrokkenheid

Comfort en gedrag van gebruikers spelen een cruciale rol. Door directe interactie via o.a. Natural Language Processing (NLP) kan het gebouw reageren op opmerkingen als “Ik heb het koud”. Dit vergroot comfort én kan tot 10–40% extra besparing opleveren.

Meer weten en direct aan de slag gaan? Lees de whitepaper.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c261 c265
description Artikel
Vier bewezen strategieën voor koolstofarme gebouwen

Vier bewezen strategieën voor koolstofarme ...

Waarom is het belangrijk om gebouwen koolstofvrij te maken? De overgang naar energie-efficiënt en duurzaam gebouwbeheer is essentieel voor het behalen van ...

Lees verder

Energieopslag, Monitoring
c21 c185 c225
description Artikel
Bereken financiële restwaarde in projecten

Bereken financiële restwaarde in projecten

De innovatie Revalto is live, een manier om financiële restwaarde in projecten te berekenen. De tool van Arcadis en Alba Concepts geeft je de mogelijkheid ...

Lees verder

Restwaarde
c21 c41 c225
description Artikel
<span data-teams='true'>Nomineer voor de allereerste CBRE Sustainability Award 2025</span>

Nomineer voor de allereerste CBRE Sustainability ...

De CBRE Sustainability Award is de prijs voor de meest inspirerende duurzame gebouwen en projecten. Of het nu gaat om een innovatieve oplossing, een geslaagde samenwerking ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265
description Artikel
De kansen van een EED-audit: besparingen en toekomstbestendigheid

De kansen van een EED-audit: besparingen en ...

Elke vier jaar is het zover: grote organisaties moeten volgens de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED) een energie-audit uitvoeren. Maar wat als dit ...

Lees verder

EED
c21 c225
description Artikel
Drie krachtige stemmen verbinden je met het hart van de Klimaattop GO 

Drie krachtige stemmen verbinden je met het ...

We zijn trots om de dagvoorzitters voor de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025 bekend te maken: Inge Diepman, Suze Gehem en Harm Edens. Drie verschillende perspectieven, ...

Lees verder

Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025
c21 c225
description Artikel
Whitepaper: GACS als verplichting of kans?

Whitepaper: GACS als verplichting of kans?

Vanaf 1 januari 2026 moet elk gebouw dat een verwarmings- of aircosysteem heeft met een nominaal vermogen van 290 kW of meer, over een gebouwautomatiserings- en ...

Lees verder

Whitepaper, GACS
c21 c40 c225
description Artikel
Wooncrisis aanpakken zonder duurzaamheidsconcessies

Wooncrisis aanpakken zonder duurzaamheidsconcessies

Minister Mona Keijzer ging op werkgezoek en kreeg te zien hoe de woningbouw versneld kan worden, zonder in te boeten op kwaliteit en duurzaamheid. Het bezoek was ...

Lees verder

Duurzaamheid, Architectuur
c21 c225
description Artikel
Deelname bevestigd: voorzitter Liesbeth Spies van Aedes

Deelname bevestigd: voorzitter Liesbeth Spies ...

Liesbeth Spies, voorzitter van Aedes, neemt deel aan de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025. Woningcorporaties vervullen een sleutelrol in verduurzaming, renovatie ...

Lees verder

Woningcorporaties
c21 c40 c225 c243
description Artikel
Geen struikelblok maar aanpak voor toekomstbestendigheid

Geen struikelblok maar aanpak voor toekomstbestendigheid

GACS komt eraan. Gebouwautomatisering- en controlesystemen is wet- en regelgeving die vanaf 1 januari 2026 ingaat. Ja, het is een verplichting waar je aan moet ...

Lees verder

GACS
c21 c225 c263
description Artikel
Manifest overhandigd: 'Ieder mens heeft recht op gezond binnenklimaat'

Manifest overhandigd: 'Ieder mens heeft recht ...

De Tweede Kamercommissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening heeft dinsdag 9 september het manifest ‘Ieder mens heeft recht op een gezond binnenklimaat!’ in ...

Lees verder

c21 c40 c225
description Artikel
Vastgoedpartijen zetten harde limiet CO2 op bouwmaterialen

Vastgoedpartijen zetten harde limiet CO2 op ...

Institutionele vastgoedvermogensbeheerders en woningcorporaties ondertekenden een gezamenlijk commitment om de CO2-uitstoot in de bouwsector structureel te verlagen. ...

Lees verder

c21 c225 c265
description Artikel
Woningcorporatie bouwt 69 houten Paris Proof nieuwbouwwoningen

Woningcorporatie bouwt 69 houten Paris Proof ...

Woningcorporatie Parteon bouwt een toekomstbestendige wijk met 69 houten, Paris Proof nieuwbouwwoningen in Wormerveer. WRK Architecten en Heembouw Architecten ontwierpen ...

Lees verder

Paris Proof
