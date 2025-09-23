Whitepaper: maak vastgoed slim, adaptief en toekomstbestendig

De verduurzaming van vastgoed vraagt om gebouwen die niet alleen energiezuinig zijn in ontwerp, maar ook in de praktijk optimaal functioneren. In de exploitatiefase, meestal een gebruikscyclus van 30 tot 50 jaar, worden de meeste kosten gemaakt en is lang niet altijd het gebruikerscomfort optimaal. Daarom laat een whitepaper van EnTune je zien hoe je je vastgoed slim optimaliseert, adaptief en toekomstbestendig maakt.

De whitepaper gaat in op de oplossing Entune BuildingAI, waarmee gebouwen worden voorzien van een AI die continu leert, voorspelt en aanstuurt. Installaties worden slimmer, gebruikers meer betrokken en energiekosten lager. Daarnaast zijn er verbindingen te maken met hoe duurzaam vastgoed ook voor verhoogd comfort, productiviteit en financiële prestaties zorgt.

De belangrijkste inzichten op een rijtje:

Kosten- en CO2-reductie

AI-gestuurde gebouwen realiseren 20–40% lagere energiekosten en verminderen COâ‚‚-uitstoot, zonder comfortverlies.

Slimme optimalisatie

Door real-time analyse van data (zoals weer, energieprijzen en bezettingsgraad) worden installaties automatisch bijgestuurd. Dit leidt tot 10–20% extra besparing door slim te verwarmen/koelen en nog eens 10–20% door in te spelen op lage energieprijzen.

Adaptiviteit en toekomstbestendigheid

AI maakt gebouwen flexibel en voorbereid op toekomstige beleidsregels en energie-uitdagingen. Zo kunnen gebouwen actief bijdragen aan oplossingen voor netcongestie en deelnemen aan demand-response-programma’s.

Gebruikersbetrokkenheid

Comfort en gedrag van gebruikers spelen een cruciale rol. Door directe interactie via o.a. Natural Language Processing (NLP) kan het gebouw reageren op opmerkingen als “Ik heb het koud”. Dit vergroot comfort én kan tot 10–40% extra besparing opleveren.

Meer weten en direct aan de slag gaan? Lees de whitepaper.