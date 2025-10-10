Programma Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025 staat live!

Nog minder dan 4 weken te gaan tot de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025 van start gaat en we zijn er trots op dat het programma nu online staat. Met meer dan 60 sessies staat de top volledig in het teken van de verduurzaming van de gebouwde omgeving. De komende weken zullen we het programma verder aanvullen en toelichten

We zijn bovendien trots dat Liesbeth Spies (voorzitter Aedes), Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en Diederik Samsom deelnemen en hun waardevolle inzichten en visie met ons zullen delen.

Bekijk het programma hier.

Naast de inhoudelijke sessies worden er diverse belangrijke samenwerkingsdeals gesloten die de transitie naar duurzame bouwpraktijken versnellen. Bovendien zijn tal van prominenten uit de bouw- en vastgoedsector aanwezig om hun visie te delen en nieuwe initiatieven te ondersteunen.

Blijf ons volgen, want de komende weken voegen we nog meer highlights en sessies toe.

Neem jij ook deel en zet je de stap naar de duurzaam gebouwde omgeving van morgen?