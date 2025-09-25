VKG Architectuurprijs 2025: de genomineerden zijn bekend
De 14e editie van de VKG Architectuurprijs zet innovatieve en duurzame toepassingen van kunststof kozijnen in de schijnwerpers. De vakjury heeft uit de vele inzendingen zes projecten genomineerd. Uit deze genomineerden worden twee winnaars geselecteerd, één in de categorie nieuwbouw en één in de categorie renovatie. De feestelijke uitreiking van de VKG Architectuurprijs 2025 vindt plaats op 6 november, tijdens de Klimaattop Gebouwde Omgeving in de Jaarbeurs Utrecht.
De inzendingen betreffen projecten uit de woningbouw en utiliteitsbouw. De kunststofkozijnenbranche innoveert volop en zet sterk in op duurzaamheid, precies de kwaliteit waar de jury naar op zoek is. Extra waardering gaat uit naar inzendingen die maatschappelijke meerwaarde creëren.
Nieuwbouw
In de categorie nieuwbouw zijn de volgende projecten genomineerd:
- Gasfabriek, Gebouw X met kozijnen van Aarnink Kunststof Kozijnen
- Woontoren NELSON met kozijnen van WN Kunststof Kozijnen
- King’s Park met kozijnen van Transcarbo
Renovatie
In de categorie renovatie zijn de volgende projecten genomineerd:
- De Verdwenen Brug met kozijnen van Schipper Kozijnen
- Petrus en Paulus met kozijnen van KUMIJ
- Statenjachtstraat met kozijnen van Schipper Kozijnen
Vakjury
Van alle genomineerde projecten wordt de komende tijd beeldmateriaal gemaakt, ondersteund door een toelichting van de architect. Dit geeft mooie, complete input voor de eindjurering. De jury bestaat uit oud-winnaars Karin Dorrepaal (DOOR Architecten) en Merijn de Jong (SOME architects), duurzaamheidexperts Wietse Walinga (Duurzaam Gebouwd), Mantijn van Leeuwen (Nibe) en directeur VKG Albert Zegelaar.
Klimaattop Gebouwde Omgeving
De tweedaagse top (5 & 6 november 2025) brengt professionals uit de bouw- en duurzaamheidssector samen, publiek en privaat, om samen een stap te zetten richting de duurzaam gebouwde omgeving van morgen.
