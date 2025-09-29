Toekomstbestendig omgaan met natuurlijke hulpbronnen

Toekomstbestendig omgaan met natuurlijke hulpbronnen

De winning van tropisch hout kan grote ecologische en sociale gevolgen hebben, zoals ontbossing, verlies van biodiversiteit en aantasting van leefgemeenschappen. Tenzij dat op de juiste manier gebeurt: door een balans te creëren tussen kwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Daarom vroeg FSC Nederland aan MDF Nederland om een vragenlijst te organiseren om te begrijpen hoe de campagne ‘Hier Hout, Daar Bos’ werkt. Eerder schreven we daarover op Duurzaam Gebouwd.

De vragenlijst is hier te vinden en geeft inzicht in het verdere werk van FSC voor duurzaam bosbeheer.

