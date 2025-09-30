Robert Koolen in de race voor MVO Manager van het Jaar 2025

Robert Koolen is een van de drie finalisten voor de MVO Manager van het Jaar 2025-verkiezing. Hij zit in de race samen met Christian de Jong (Director Sustainability & Services, Bever) en Jan Peter Niezink (Manager MVO, 's Heeren Loo).

De jury selecteerde Robert en de andere finalisten uit een shortlist met 10 kandidaten die de meeste stemmen kregen bij een peiling onder ruim 1.200 duurzaamheidsmanagers. De verkiezing wordt dit jaar voor de 12e keer georganiseerd door Van der Molen E.I.S., met ASN Bank en Viking als partners. Doel van de verkiezing is jaarlijks de toppers binnen de beroepsgroep in het zonnetje te zetten. Daarmee wordt het belang van duurzaamheidsmanagers in de noodzakelijke verduurzaming geëtaleerd en fungeren de winnaars als ambassadeurs.

Duurzaamheid staat door politieke en economische ontwikkelingen veel minder prominent op de agenda. Er is veel tegenwind en diverse genomen maatregelen worden afgezwakt. Duurzaamheid lijkt daarmee in een negatieve spiraal te zitten. De jury brengt daarom een ode uit aan de ‘strijders’ die nu wel op het podium staan. Het is nu moeilijk voor MVO managers om (intern) gehoor te krijgen voor duurzaamheid maar de algemene indruk bij de jury is dat er tocht heel veel werk wordt verzet. Er zijn bij het bedrijfsleven volop zakelijke argumenten om er wel aan te werken en er is minder afhankelijkheid van intrinsieke motivatie.

Stemming geopend voor de finale

Abonnees op de nieuwsbrief van het Online Kenniscentrum Duurzaam ondernemen (www.duurzaam-ondernemen.nl) worden uitgenodigd hun stem uit te brengen op een van de drie genomineerden. Deze stemmen wegen voor 60 procent mee. Tijdens het event van Stichting Positieve Impact stemt het publiek op zijn/haar favoriete kandidaat. Deze stemming weegt voor 40 procent mee. Tijdens het event wordt de winnaar bekend gemaakt.

De MVO Manager van het Jaar 2025 ontvangt uit handen van duurzame ondernemer Maurits Groen een bokaal en als prijzen een prachtig arrangement voor twee personen in het duurzame Hotel Jakarta Amsterdam en een SpeedDryer (een energiezuinig alternatief voor de wasdroger).

De jury

De jury bestaat uit acht deskundigen uit het MVO-veld: