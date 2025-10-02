Commitment voor bouwaanpak binnen 1,7 graden Celsius

Een groep grote beleggers en woningcorporaties committeren zich collectief aan een bouwaanpak om binnen 1,7 graden Celsius budget te bouwen. Waar anderhalve graad Celsius buiten bereik lijkt, is een maximum van 1,7 nog steeds haalbaar, zo oordelen DGMR, W/E Adviseurs, Alba Concepts en Merosch.

Zij geven aan dat ze samen met opdrachtgevers, markt en overheden laten zien dat gestelde CO 2 -waarden haalbaar zijn. In de gezamenlijke commitment die zij ondertekenden, lezen we ook een uitnodiging voor collega-adviesbureaus: wie doet er mee? “Op basis van onze praktijkervaringen zien we dat er veel meer kan dan waar doorgaans vanuit wordt gegaan. Er zijn binnen de huidige technische en financiële kaders wel degelijk projecten die met deze streefwaarden gerealiseerd kunnen worden.”

De afspraken

De afspraken zijn als volgt. Bij alle nieuwe opdrachten voor nieuwbouwwoningen, kantoren en winkels waarin de vier adviesbureaus worden gevraagd:

“Informeren we onze opdrachtgever over onze visie en motiveren we waarom we de CO 2 -plafond en -streefwaarden centraal stellen in ieder project; brengen we in beeld hoe het gebouw scoort ten opzichte van de streef- en plafondwaarden en inspireren we tot het realiseren van deze waarden; spreken we een stevige voorkeur uit voor opdrachtgevers die écht voor het behalen van de streefwaarde willen gaan; andere opdrachtgevers willen we hiertoe stimuleren; brengen we gezamenlijk halfjaarlijks een inspiratiepublicatie uit, waarin we rapporteren over de voortgang, onze best scorende projecten en de geleerde lessen.”

En de commitment sluit af: het 1,7 graden Celsius-budget is de nieuwe norm. “Collectief maken we haalbaar wat er moet gebeuren.”