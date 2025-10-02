E-zine laat kracht van innovatieve samenwerkingen zien

De verduurzaming van de gebouwde omgeving is één van de grootste gezamenlijke opgaven van deze tijd. Het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving uit 2019 vormt daarbij de basis, maar de praktijk vraagt om versnelling, vernieuwing en samenwerking. Reden te meer voor een e-zine dat die vernieuwende samenwerkingen centraal stelt.

"De Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025 is hét moment waarop partners elkaar ontmoeten, kennis delen en concrete oplossingen aanreiken voor de complexe uitdagingen waar we samen voor staan", lees je in het e-zine.