Gezonde werkplekken in de praktijk getest

Een kantoor waar je niet alleen werkt, maar waar je gezondheid en welzijn net zo belangrijk zijn als de prestaties die je levert: met die ambitie is het Fieldlab Binnenklimaat Label officieel van start gegaan in het FME-kantoor, gevestigd in Stichting Bouwhuis. “Ons kantoor is een testomgeving geworden waar nieuwe technologieën kunnen bewijzen wat ze waard zijn.”

In het kantoor zijn vijftien slimme sensoren op strategische plekken in het gebouw geïnstalleerd. Deze meten continu luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid, cruciale pijlers uit het Programma van Eisen Gezonde Kantoren. Het Fieldlab is een gezamenlijke inspanning van Binnenklimaat Nederland, het Kenniscentrum Binnenklimaattechniek – beheerder van het Binnenklimaat Label –, FME en de gecertificeerde technologiepartners die het label afgeven. Met het label willen deze partijen laten zien hoe gezonde en toekomstbestendige kantoren er in de praktijk uitzien en hoe technologie, kennis en gebruikerservaringen elkaar versterken.

Slimme technologie in actie

De technologie achter dit project wordt geleverd door Airteq en Aranet. Samen zorgen zij voor de sensoren en het online dashboard, waarmee alle gegevens realtime inzichtelijk zijn. Dit dashboard is sinds kort live, en de eerste resultaten laten zien dat het binnenklimaat in het Bouwhuis al op veel vlakken gezond en comfortabel is: “We zijn trots dat we met dit Fieldlab laten zien hoe technologie en menselijk welzijn hand in hand gaan”, zegt Remi Hope, directeur Binnenklimaat Nederland. “Dit is niet zomaar een technisch experiment, maar hier beantwoorden we de vraag hoe we de werkplek van de toekomst vormgeven.”

Proeftuin voor gezonde kantoren

De komende jaren wordt het FME-kantoor een proeftuin waar verschillende metingen, testen en innovaties worden uitgevoerd. Het doel: ontdekken wat écht werkt om kantoren gezonder, duurzamer en productiever te maken. Daarbij gaat het niet alleen om data, maar ook om de mensen die er dagelijks werken. Hun ervaringen en feedback spelen een belangrijke rol. “Een sensor kan meten wat er gebeurt, maar de échte ervaring komt van de gebruikers zelf. Zij weten of ze zich prettig, geconcentreerd of juist vermoeid voelen. Die inzichten nemen we mee in de doorontwikkeling van het Binnenklimaat Label,” aldus Arie Den Hartog, technologiepartner Airteq.

FME als koploper

FME stelt als technologiekoepel bewust haar eigen kantoor beschikbaar om nieuwe technologische concepten te testen. Daarmee laat de organisatie zien dat innovatie niet alleen in woorden, maar ook in daden zichtbaar wordt. Door zelf praktijkruimte te bieden, geeft FME het goede voorbeeld en nodigt zij technologiepartners uit, om samen te werken aan oplossingen die breed toepasbaar zijn. “Wij vinden het belangrijk om niet alleen te praten over innovatie, maar om het ook zelf te laten zien”, gaat Theo Henrar, voorzitter van FME, verder. “Ons kantoor is daarom een testomgeving geworden waar nieuwe technologieën kunnen bewijzen wat ze waard zijn. We willen hiermee een voorbeeld zijn voor andere organisaties en laten zien dat investeren in gezond en duurzaam werken loont,” zegt Theo Henrar, voorzitter van FME.

Naar de kantoren van de toekomst

Het initiatief markeert een belangrijke stap in de bewustwording dat een gezond binnenklimaat geen luxeproduct is, maar een voorwaarde voor goed functioneren. Met het Fieldlab wordt concreet zichtbaar hoe technologie, samenwerking en mensgerichte inzichten kunnen bijdragen aan kantoren die zowel duurzaam als gezond zijn.