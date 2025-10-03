Wat is toekomstbestendig vastgoed anno 2025?

Toekomstbestendig vastgoed is een duurzame én financieel noodzakelijke keuze. Wie niet start met langetermijndenken laat veel op de plank liggen: stabiele kasstromen, bedrijfscontinuïteit en een positief onderscheid in de markt. Om de schijnwerpers te richten op de voordelen en kracht van toekomstbestendig vastgoed, bracht het webinar ‘Futureproof or Fall Behind’ verse inzichten naar voren. Duurzaam Gebouwd zet een aantal highlights op een rijtje.

Als organisator had CFP Green Buildings een scala aan internationale sprekers opgetrommeld om deelnemers te inspireren. Onder andere vanuit National Australia Bank (NAB), Natwest, FourTwoThree en Lloyds Banking Group kwam de winst van sterke vastgoedprestaties naar voren. Dat de waarde van toekomstbestendig vastgoed verder reikt dan alleen de welbekende energiebesparing, bleek al vroeg in de ochtend.

Genoeg uitdagingen

Bovenal werd duidelijk dat er de komende jaren grote veranderingen voor vastgoed essentieel zijn, als we alleen al kijken naar markttrends, investeerdersverwachtingen en wet- en regelgeving. Er gebeurt veel: banken linken financiering aan duurzaamheid: hoge energieprestaties of circulariteit leidt tot betere leningsvoorwaarden. ESG-rapportages worden verplicht voor grote bedrijven. EU Taxonomie definieert welke vastgoedactiviteiten als duurzaam worden beschouwd en banken gebruiken dit om duurzame projecten te financieren.

Tegelijkertijd zien we dat veel bestaande gebouwen in Nederland nog niet aan de nieuwe energienormen voldoen. Zo blijkt uit onderzoek van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat het aandeel A-label onder utiliteitsgebouwen op 1 januari 2025 op 61,5 procent blijft steken. Dat biedt ook een kans om de bijna 40 procent aan gebouwen met geen of slechtere labels op te waarderen. De Energy Performance of Buildings Directive IV, die in 2026 nationaal moet worden geïmplementeerd, richt zich onder andere op het verbeteren van de slechtst scorende gebouwen met labels en het belangrijker maken van energiebeheer.

Verduurzamingsurgentie

Bram Adema van CFP Green Buildings ziet deze veranderingen én uitdagingen, niet alleen in de context van Nederland, maar internationaal. Want: uiteindelijk is ieder land bezig om de klimaatdoelstellingen te halen, mits op eigen manier, met eigen wetgeving en unieke uitdagingen. Daarom spreekt hij samen met collega Lune Walder een panel aan experts vanuit verschillende wereldhoeken, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Australië. Voelen zij bij hun klanten de urgentie om te verduurzamen? Nico Neethling van FourTwoThree: “Wij merken dat veel bedrijven vooral bezig zijn met het draaiende houden van het bedrijf. De primaire processen. Het binden en behouden van professionals aan de organisatie. Verduurzaming neemt nog niet de positie in die het moet krijgen voor bijvoorbeeld Mkb’ers, maar die situatie kan veranderen.”

Dat potentieel schuilt onder andere in het inzichtelijk maken van gebouwprestaties. Door eerst erachter te komen wat je ‘in huis hebt’ dankzij de toepassing van bijvoorbeeld tools en data. Nico vervolgt: “Wij proberen met een Software as a Service-platform te zorgen dat bedrijven klimaatrisico’s begrijpen, hun uitgangspositie snappen en veerkrachtiger worden. Het verbindt ze met oplossingen en met financiële stimuli, die beide voor versnelling zorgen.” Zo zijn er bijvoorbeeld groene leningen van banken, die traditiegetrouw in de praktijk worden toegekend aan koplopers. Maar zijn er ook genoeg opties voor Mkb’ers?

Maak duurzaamheid toegankelijk

Voorheen kregen zij moeilijker toegang tot groene leningen, vanwege verschillende redenen. Zo gaven ze minder uitgebreid rapportage (ESG) over duurzaamheid en waren er hogere waargenomen risico’s voor de bank. Toch zijn er steeds meer toegankelijke groene financieringsproducten voor Mkb, zodat de sector meer meters maakt. Chinyelu Oranefo van Lloyds Banking Group voegt toe: “We werken samen met CFP Green Buildings om met de Green Buildings Tool snel en slim te verduurzamen. Hiermee zorgen we dat een businesscase voor verduurzaming duidelijk wordt, zodat bijvoorbeeld ook een familiebedrijf stappen kan zetten in het toekomstbestendig maken van vastgoed.”

Kansen ziet ze ook. Vooral in het toegankelijk maken van stappen zetten van kleine of middelgrote bedrijven: “Maken we het niet nodeloos complex? Om ervoor te zorgen dat het relatief simpeler wordt om een groene lening af te sluiten, kunnen we bijvoorbeeld één Kritische Prestatie Indicator (KPI) aanhouden, zoals CO 2 -reductie. Vervolgens is het aan deze bedrijven om te laten zien dat hun renovatie en duurzaamheidsoplossingen bijdragen aan de route naar netzero. Toegankelijkheid is dus een sleutel.”

Nu futureproof

Kijken we naar laatstgenoemde KPI, dan moeten we in 2030 in Nederland 55 procent minder schadelijke broeikasgassen uitstoten. En twintig jaar later moeten we een energieneutrale, circulaire vastgoedvoorraad hebben. “Wat is dan toekomstbestendig of ‘futureproof’ anno 2025”, vraagt Bram. Brad Chapman van NAB geeft zijn visie: “In Australië hebben we, net als Nederland, te maken met een ondergrens als het gaat om energielabels voor commercieel vastgoed. We zien dat veel bedrijven het lastig vinden om mee te gaan met de klimaatdoelstellingen waar wet- en regelgeving op inspeelt. Of ze er klaar voor zijn, dat is nog de vraag. Als we de snelheid willen maken die nodig is, dan hebben klanten data nodig om weloverwogen keuzes te maken. Door zelf de specialist te worden, begrijpen ze de opties en de paden die ze kunnen bewandelen. Ook zien ze duidelijk wanneer ze een beweging of keuze moeten maken met hun vastgoed.”

Ook Charlie Foster van Natwest ziet de kansen als klanten specialisten worden. Hoe ziet zij de ondergrens voor gebouwen? “Voor nieuwe gebouwen zijn die strakker dan voor renovatie. Voor nieuwbouw zijn de maatregelen ook vaak meer kosteneffectief. De economische businesscase is lastiger voor Mkb’ers. Maar het doel is natuurlijk om te stimuleren en niet af te straffen. Dus kijken we naar wat er mogelijk is.”

Juiste transitietiming

Bram besluit door de experts te laten benoemen wat banken en adviseurs kunnen doen om klanten de juiste beslissingen te laten maken voor hun gebouwen. Brad reageert eerst :”Data in huis halen en inzichtelijk maken waar het vastgoed op dit moment staat.” Nico: “Zorg dat je oplossingen toegankelijk maakt.” En Charlie geeft aan: “Ga voor de juiste timing. Als een oplossing 25 jaar oud is, dan is het een goede tijd om te verduurzamen.” En Chinyelu sluit hier als laatste op aan: “Zorg voor de juiste transitieplanning. Kijk naar hoe je dit in je hoofdstrategie implementeert. En inderdaad: timing is key.” En Bram geeft aan: “Wil je net als de panellisten aan de slag met het futureproof maken van je land, je klanten en je bedrijf? Of wil je weten hoe je jouw vastgoedportefeuille toekomstbestendig maakt? Dan ben je bij CFP aan het juiste adres.”

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: CFP