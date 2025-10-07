Digitale koppeling verbindt productdata met gebouwanalyses
De introductie van een digitale koppeling helpt producenten, bouwbedrijven en beleidsmakers om sneller en aantoonbaar duurzamer te bouwen. De integratie maakt het mogelijk om gevalideerde milieudata van bouwmaterialen (EPD’s) automatisch uit te wisselen tussen Ecochain op productniveau en Madaster op gebouwniveau.
Door de digitale koppeling wordt minder handmatige invoer, hogere datakwaliteit en betere besluitvorming in elke fase van ontwerp en bouw bereikt. Het betekent voor producenten die met Ecochain werken een efficiëntie dataoverdracht: gevalideerde EPD’s worden met één klik opgenomen in Madaster, zonder spreadsheets of dubbele invoer.
MPG, EU Taxonomie en CSRD
Productdata wordt bovendien direct zichtbaar in circulaire bouwprojecten, waardoor fabrikanten beter gevonden worden door architecten, ontwikkelaars en aannemers. Ook compliance wordt eenvoudiger aantoonbaar dankzij ondersteuning bij MPG, EU Taxonomie, CSRD en aanbestedingseisen.
Directe toegang
Voor vastgoedbeheerders, architecten en ontwikkelaars die met Madaster werken biedt de koppeling directe toegang tot betrouwbare productmilieudata in gebouwanalyses. Handmatige invoer van productgegevens vervalt, workflows worden sneller en minder foutgevoelig en de bewijsvoering voor duurzaamheidscriteria in aanbestedingen en rapportages wordt sterker.
Strategische relevantie voor de sector
Hierdoor ontstaat een volledig digitale, automatische koppeling tussen product- en gebouwniveau. Daarmee ontstaat een transparante en betrouwbare informatieketen die circulariteit en duurzaamheid in bouwprojecten aantoonbaar versnelt en de kwaliteit van besluitvorming verhoogt. “Door gevalideerde productdata direct te koppelen aan gebouwanalyses maken we transparante, betrouwbare informatie toegankelijk voor de hele waardeketen,” zegt Frans-Willem de Kloet, CEO van Ecochain. “Zo worden betere keuzes sneller de norm.”
Unieke combinatie van technologie
De samenwerking verbindt Ecochain voor LCA en EPD op productniveau met Madaster voor materiaal- en gebouwregistratie, inclusief circulariteits- en LCA-inzicht op gebouwniveau. Dat levert concrete waarde op voor fabrikanten, ontwerpers, bouwbedrijven, vastgoedeigenaren en beleidsmakers: één keten met één bron van waarheid. Vanaf het najaar werken Madaster en Ecochain samen met innovatieve marktpartijen aan praktijkcases en verdere integraties. De eerste resultaten en best practices worden later gedeeld om de sector concreet te ondersteunen.
