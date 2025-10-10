Ketenproductiviteit sleutel voor toekomstbestendige bouwsector

Grote maatschappelijke opgaven vragen om de inzet van de bouw- en vastgoedsector, zoals het versnellen van de woningbouw en het toekomstbestendig maken van bestaande gebouwen. Maar de sector kampt met stijgende kosten, personeelstekorten en versnipperde samenwerking. Deze uitdagingen maken één thema urgenter dan ooit: ketenproductiviteit.

Foto bovenaan: Machteld de Kroon van TNO vertelt over drie oplossingsroutes naar hogere ketenproductiviteit

Reden te meer voor Bouwpoort, georganiseerd door Ministerie VRO, Duurzaam Gebouwd, NVTB en Gebouwtechnologie Nederland, om kansen over hogere productiviteit in de keten te laten zien. Volgens dagvoorzitter Arjan Walinga, tevens werkzaam voor Bouwend Nederland, verdient dit onderwerp alle aandacht. En volgens hem gaat het tijdens Bouwpoort onder meer om elkaar te leren kennen en elkaars uitgangspunten te begrijpen. “Alleen dan kunnen we de keten een stuk productiever maken. En dit is belangrijk, want als er niets gebeurt, heeft dit gevolgen voor de keten én voor de maatschappij.”

Dat Nederland voor een immense bouwopgave staat, is duidelijk. Zo is er tot 2030 een jaarlijkse woningbouwopgave van 100.000 per jaar, maar wordt het aantal niet gehaald: in 2024 werden er 82.000 woningen bijgebouwd en bleef het vereiste tempo buiten beeld. Daarnaast is er een forse vernieuwingsopgave in de infrastructuur van 88.500 bruggen en viaducten, lopen we tegen de grenzen aan van het elektriciteitsnet en zijn 15.000 nieuwe onderstations nodig en 80.000 kilometer aan kabel. Zeker in tijden van personeelstekorten is het noodzakelijk om het wél bestaande arbeidspotentieel optimaal in te zetten. Daarnaast verhinderen congesties als het woontekort economische groei, evenals langere reistijden en slechtere bereikbaarheid.

Sneller en beter

Vaart maken binnen de bouwsector is dus cruciaal. Zo ook de juiste keuzes maken binnen de tijd en de middelen die we hebben. Maar welke stappen dragen nu écht bij aan sneller méér woningen én met een hogere kwaliteit? Machteld de Kroon van TNO liet zien dat de bouwsector een essentiële rol speelt bij deze opgaven en de benodigde versnelling kan inzetten aan de hand van drie oplossingsroutes.

“De eerste route is die van ‘flatten the curve’, door nauwkeuriger te voorspellen wat het werkelijk benodigde onderhoud is, wanneer renovaties de meeste impact hebben en wanneer onderdelen aan vervanging toe zijn. Er is namelijk veel ontwerpruimte in de jaren 60 en 70, dus er zijn veel constructies die langer meekunnen dan op papier staat. Als een constructie langer meegaat, dan kan ik het renoveren eventueel uitstellen en wordt de piek van werk niet bereikt. Predictive maintenance zorgt voor minder onnodige inspecties, monitoring op afstand en verlengde levensduur.”

De helft besparen op projectkosten

Natuurlijk zijn er voorbeelden. “TNO heeft een studie gedaan en nieuwe normen ontwikkeld waar je een constructies van bewegingswerken op beoordeelt. Dat kunnen we nauwkeuriger doen dan vroeger. We constateren dan ook dat een groot deel van bewegingswerken nog niet meteen vervanging nodig hebben. Dat is waardevolle informatie, want het betekent kostenbesparing en grote hoeveelheden werk die we naar de toekomst kunnen verplaatsen. Concreet betekent dit bijvoorbeeld 50 procent besparing op projectkosten.”

Maar er zijn meer paden om te bewandelen. Zo leidt een tweede route naar industrialisatie en ketenintegratie. Machteld geeft hiervan een voorbeeld, een aanpak van bestaande woningen: “Met realtime gebiedsanalyses, het mappen van woningen en parametrisch ontwerp weet je welke verduurzamingsoplossingen het beste passen. En de meeste impact hebben.” En ook hier noemt ze een voorbeeld: “Neem het bedrijf Voortaan. Ze geven inzicht door middel van realtime gebiedsanalyses. Voordat een plan wordt gemaakt, kijken ze naar de producten die kunnen worden ingezet. Ze combineren dit met parametrische bouwconcepten. Het bouwwerk zelf is hetzelfde, maar je kunt bijvoorbeeld spelen met maatvoering en kleuren.” Daardoor worden de gebouwen geen eenheidsworsten.

Bij nieuwbouw is dit eenvoudiger dan renovatie. Zowel bij woningen als bij bruggen. “Ook hier zijn technologische oplossingen beschikbaar. De contingentenaanpak hebben we ontwikkeld om 7 miljoen woningen te verduurzamen. Dat individueel doen is een flinke klus. Maar op grond van data-analyses kun je ze onderbrengen in 100 tot 200 typologieën. Als ik een verduurzamingsaanpak heb, kan ik vertellen welke woningen waar staan, zodat ze in een grotere bulk worden aangepakt.”

Arjan Walinga: "We moeten elkaar beter leren kennen en elkaars uitgangspunten begrijpen."

Arbeidsproductiviteit

Of deze woningen nu wel of niet uit de fabriek komen, er is voldoende personeel nodig om de verduurzaming mogelijk te maken. En daar wringt de schoen. Zo ervaart 80 procent van bouwondernemers personeelstekort en zijn er naar schatting 60.000 extra arbeidskrachten nodig. “We moeten hard ons best doen om de bouwsector aantrekkelijk te maken voor werknemers.” Automatisering en digitalisering zijn belangrijke puzzelstukjes om te leggen, om nú al door te stomen. Machteld vertelt over het aanvalsplan voor de daling van arbeidsproductiviteit en het tekort aan vakmensen: “Werk kan veranderen met technologie. Met een productiviteitsoffensief met prefab industrialisatie en talent van buiten aantrekken.”

Deze wegen komen samen, evenals de installatiesector, om in 2030 ongeveer 1 miljoen warmtepompen te realiseren. Partijen als Eneco, Kemkens, Feenstra en Breman maken zich hier hard voor. En dat is broodnodig als we de doelstellingen willen halen rondom CO 2 -reductie. Er is nog veel werk te verzetten, zo bleek al uit het Trendrapport Warmtepompen: in 2024 werden er 98.000 warmtepompen geïnstalleerd in huishoudens.

Door als sector bij elkaar te komen en de wegen te combineren, slaan zelfs concurrenten de handen ineen. Machteld: “Leveranciers van warmtepompen moesten bereid zijn om hun systeem open te maken en een datastekker toe te laten, om de data naar boven te halen en te delen. Ze deden dit ook vanwege acht grote installateurs. Wat als ik er straks niet meer bij hoor?”. Ook het onderhoud wordt makkelijker: “Op afstand kan namelijk worden gecheckt of er onderhoud nodig is. Alle mensen die daar tijd aan besteden, hoeven niet meer te komen opdraven, maar gaan verder met de installatie van de volgende warmtepomp.”

Een laatste resumé van de routes die hier samenkomen: voorspelbaar onderhoud, industrialisatie met datahubs en parametrisch ontwerp en efficiënter werken om arbeidsproductiviteit te verhogen.

Vraag standaardiseren

En vanzelfsprekend is er ook een rol voor de overheid bij deze versnelling. Een tip voor opdrachtgevers: standaardiseer de vraag. Hierdoor wordt duidelijk wat er van opdrachtnemers verwacht wordt, is het beslissingsproces sneller en kunnen marktpartijen gericht investeren in oplossingen die lijnrecht aansluiten op de verduurzamingsvraag. En het mes snijdt aan twee kanten, want voor overheden wordt het makkelijker om prestaties te monitoren en te rapporteren over duurzaamheid. Hierdoor komt bijvoorbeeld scherper in beeld hoe gemeenten onderweg zijn met hun doelstellingen.

Traditiegetrouw is er na de Bouwpoort-keynote een panel, ditmaal met Machteld, Carin Hendrikse van Ubbink en Roger Mol van Rijkswaterstaat. Een eerste onderwerp dat wordt aangesneden is industrieel bouwen: Nederland heeft een snelle groei doorgemaakt op dit vlak: in 2023 nam het bouwen in de fabriek zo’n 20 procent van de woningproductie in. En de potentie is groot. Bij volledige benutting is het mogelijk om 100.000 woningen te bouwen. Maar dan moet de uitvraag gestandaardiseerd zijn, moeten belemmeringen als vergunningsvertragingen worden weggenomen en blijven arbeidstekorten een probleem.

Roger Mol, Carin Hendrikse en Machteld de Kroon tijdens het panelgesprek

Naar optimale benutting

De productiecapaciteit van fabrieken wordt daardoor niet optimaal benut. Volgens Machteld voor maar 50 procent. “We hebben te weinig catalogusklanten voor de woningbouw. Als dat verandert, verhoogt de productie.” Er valt dus nog capaciteit te benutten van bouwbedrijven die industrieel woningen van de band laten rollen. “Het zijn niet alleen de grote bedrijven zoals Van Wijnen die hierin meekunnen. Ook voor Mkb’ers is het mogelijk om hierin mee te gaan. Daar geven we ook adviezen vanuit onze wetenschappers voor, bijvoorbeeld over standaardiseren. Het Mkb kan dus zeker meedoen met industrieel bouwen.”

Carin vertelt over hoe de medewerkers van Ubbink aan de slag zijn met LEAN werken, na het onlangs winnen van een Kaizen-prijs, in de ‘continu verbeteren’-cultuur: “We gebruiken technieken als Kanban voor just-in-time bevoorrading en medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheid. Zo hebben we 850 verbeterideeën ingevoerd, bottom-up. Door compacte opstellingen zoals het vervangen van de ketting-assemblagelijnen met U-vormige werkopstellingen zijn we efficiënter en meer ergonomisch ingericht.”

De kracht van opdrachtgevers

Als eerste schakel van de productieketen kijkt Roger naar deze bewegingen. Ook voor Rijkswaterstaat is het verhogen van de arbeidsproductiviteit een belangrijk onderwerp. Wat als dit niet verbetert? “De opgave die we hebben, moeten we realiseren om de klimaatdoelstellingen te halen en onder andere de woonopgave in te vullen. Doen we dit niet, dan krijgen we onder meer te maken met een verminderde economische groei.”

Wat kun je hier als opdrachtgever aan doen? Machteld vraagt aan Roger om te praten met partijen over industrieel gefabriceerde woningen. “Hoe realiseer je ze betaalbaar op bepaalde plekken?” Roger geeft allereerst aan dat het van belang is om vroegtijdig met de keten in gesprek te gaan: “We kijken samen met de markt hoe we naar seriematige aanpak toekunnen. De markt vraagt om lange termijn samenwerking en productie, met meerdere projecten tegelijk, zodat zij de keten goed kunnen inrichten. Hier sturen wij ook op, omdat we anders de opgaves niet voor elkaar krijgen.”

80 procent arbeidsproductiviteitwinst

Ondertussen is er steeds meer wet- en regelgeving om aan te confirmeren. Roger: “Daar gaat tijd en geld in zitten. We willen dan ook, samen met de markt, inefficiëntie weghalen. Ook wij stellen eisen en voorwaarden. En Mkb’ers doen dat ook bij partijen die ze inhuren. Het is dus een verantwoordelijkheid van de hele keten om te veranderen.” Carin, vanuit haar filosofie over lean productie, tipt over hoe dit in bouwprojecten ook lukt: “Wij startten met het kijken naar overeenkomsten bij producties, naar de handelingen. Niet over hoe het product eruitziet, want het zijn compleet verschillende producten. Maar de handelingen zijn vergelijkbaar. Pak je dat goed aan, die standaardisatie, dan zijn er flinke winsten te behalen. Dan hebben we het over minimaal 40 en maximaal 80 procent arbeidsproductiviteitwinst.”

Statement maken

Een aantal vragen en opmerkingen uit de zaal zetten de paneldeelnemers verder aan het denken. Zoals een oproep om vanuit de aanbodzijde een statement te maken ‘Er wordt niet meer gewerkt, tenzij samenwerkingen langdurig en toekomstbestendig zijn en er voldoende volume en kwaliteit wordt gemaakt.’ Ook werd de nadruk gelegd op ketenoverstijgend werken: ‘Dat is belangrijk om maatschappelijke opgaven goed bij elkaar te brengen en op te pakken.’

Ook kwam er een praktijkvoorbeeld aan het licht. Vanuit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werd een impuls gegeven aan gestandaardiseerde bouw. Het maakte positieve impact voor de stad en dwingt om anders na te denken over onder andere vergunningsontwerp. ‘Door veel meer het product centraal te stellen ten opzichte van de klantwensen, lukt het om de bouwstroom te versnellen.’ En ook hier werd genoemd: ‘Bij dezelfde handelingen kun je standaardiseren.’

