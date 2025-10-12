Gemeente kiest voor fietspad van biobased platen

Na een periode van intensieve samenwerking met onder meer Anacon Infra en NTP heeft gemeente Oude IJsselstreek gekozen voor de aanleg van een fietspad, dat onder meer bestaat uit olifantsgras.

Het fietspad gaat bestaan uit betonnen fietsplaten die zijn gemaakt van 100 procent gerecycled grind en zand gecombineerd met gerecycled olifantsgras. Aan het eind van hun levensduur krijgen de fietspadplaten een tweede leven, omdat de materialen worden hergebruikt als secundaire grondstoffen voor nieuwe betonproducten.

Inmiddels is de bestaande, niet-draagkrachtige ondergrond van het fietspad verwijderd. De vrijgekomen grond is benut om laaggelegen delen in de omgeving op te hogen. De zogeheten cunet, het uitgegraven gedeelte in een niet-draagkrachtige ondergrond, is aangevuld met zand dat afkomstig is uit andere gemeentelijke projecten.

Veilige fietsroute

Het fietspad is naar verwachting klaar in oktober en gaat lopen tussen de Gelderse plaatsen Ulft en Silvolde, ten zuidoosten van Doetinchem. Met het fietspad wil de Gelderse gemeente onder meer de route tussen Ulft en Silvolde verbeteren. Het fietspad moet gaan zorgen voor een veilige route naar het Almende College in Silvolde en tegelijkertijd de verkeersdruk uit het centrum van Silvolde laten afnemen. Daarnaast voorziet het nieuwe fietspad in een recreatieve waarde Eerder stemde de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek al in met het bestemmingsplan voor het fietspad.

Meer weten over het invullen van opgaves rondom biobased bouwen en in contact komen met gelijkgestemden? Dan is het WeGrow Congres verplichte kost.