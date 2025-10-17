Deelname bevestigd: Nancy Kabalt

Nancy Kabalt, voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving is aanwezig bij de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025.

Nancy speelt al jaren een sleutelrol in de verduurzaming van Nederland. Als voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving verbindt zij overheden, bedrijven en kennisinstellingen om samen concrete stappen te zetten richting een klimaatneutrale gebouwde omgeving.

“Als voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving werk ik aan een ambitieus en complex doel: het realiseren van de transitie naar een duurzame gebouwde omgeving.” Deze tafel is een samenwerkingsverband van alle partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de klimaatdoelen uit het Klimaatakkoord van 2019. Inmiddels is dit akkoord uitgegroeid tot een sterke governance-structuur die de uitvoering van de transitie coördineert.

Bijdrage tijdens de top

Tijdens de top draagt zij op 6 november inhoudelijk bij aan het gesprek over hoe we de verduurzaming van de woningbouw kunnen versnellen met oog voor samenwerking, tempo en haalbaarheid.

Deelnemen

Neem jij ook deel en zet je de stap naar een duurzaam gebouwde omgeving van morgen?

Schrijf je in