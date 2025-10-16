Alfabetische lijst ABN AMRO Duurzame 50 2025 bekend

Alfabetische lijst ABN AMRO Duurzame 50 2025 bekend

Het is zover! De alfabetische lijst van de ABN AMRO Duurzame 50 is bekend. De jury boog zich over de genomineerden. Bekijk de lijst hier en breng je stem uit voor de publieksprijs! Het stemformulier staat open tot 4 november.

De jury bestaat uit:

  • Andy van den Dobbelsteen (Juryvoorzitter, TU Delft)
  • Bramske van Beijma (Ballast Nedam)
  • Thies van der Wal (VBI)
  • Sacha Brons (Climate Clean Up)
  • Marvin van Kempen (Duurzaam Gebouwd)
  • Leontien de Waal (ABN AMRO)
  • Robert Koolen (Heijmans)
  • Selina Roskam (Rijksvastgoedbedrijf)
  • Ilja Werkhoven (Rijkswaterstaat)
  • Claudia Bouwens (NEPROM)
  • Niels Ruijter (NTVB)
  • Marc Hopman (Croonwolter&dros)
  • Wietse Walinga (Secretaris, Duurzaam Gebouwd)

