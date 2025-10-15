De toekomst van de gebouwde omgeving leert mee op de Klimaattop
Tijdens de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025 zijn niet alleen professionals aanwezig, ook studenten denken en doen mee.
Zo komt er een delegatie van Fontys Hogeschool naar de Jaarbeurs om kennis op te doen, inspiratie op te halen en mee te praten over de toekomst van duurzaam bouwen.
De Klimaattop is dé plek waar beleid, praktijk en onderwijs samenkomen. Want juist de volgende generatie professionals speelt een sleutelrol in het versnellen van de verduurzaming.
Wil jouw onderwijsinstelling ook met een studentendelegatie aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar info@klimaattopgo.nl voor meer informatie.
