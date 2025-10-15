Krachtenbundeling bouwt aan duurzame toekomst

Het terugdringen van energieverbruik en CO 2 -uitstoot in woningen en gebouwen staat torenhoog op de agenda. Als we ‘Fit for 55’ [55 procent reductie in 2030, red.] willen halen, moeten we inzetten op kwaliteit en snelheid: hoogwaardige isolatie en prefab oplossingen, om klimaatdoelen te halen en woon- en leefcomfort te verhogen.

Foto bovenaan: Leontine van Kampen, Dirk van Gemert en Stephen Muller.

Duurzaam Gebouwd en ROCKWOOL Prefab Building Systems bundelen hun krachten om deze opgaves met beide handen aan te pakken.

Waarom is het partnership met Duurzaam Gebouwd belangrijk?

Het partnership met Duurzaam Gebouwd is voor ROCKWOOL Prefab Building Systems een logische stap in het versterken van de verduurzaming van de bouwsector. Duurzaam Gebouwd is hét kennisplatform waar professionals samenkomen die de gebouwde omgeving willen versnellen richting COâ‚‚-neutraliteit.

Door onze kennis en ervaring op het gebied van circulaire en energie-efficiënte prefab oplossingen te delen binnen dit netwerk, versnellen we gezamenlijk de transitie naar een toekomstbestendige bouwketen. Samen laten we zien dat prefab bouwen én duurzaamheid hand in hand gaan: sneller, slimmer en met hoge kwaliteit.

Welke thema’s vinden jullie belangrijk?

Voor ons staan energie-efficiëntie, circulariteit en gezonde gebouwen centraal.

Kunnen jullie daar voorbeelden van geven?

Jazeker. We beginnen met energie-efficiëntie. Met Rockzero® – onze geprefabriceerde bouwsystemen die grotendeels bestaan uit ROCKWOOL steenwol – zorgen we voor een uitstekende thermische prestatie. De constructie houdt warmte in de winter vast en houdt het juist in de zomer buiten. Zo ontstaat een stabiel en comfortabel binnenklimaat gedurende het hele jaar, met een lager energieverbruik als resultaat.

Hoe pakken jullie circulariteit aan?

Onze steenwol is oneindig recyclebaar, zonder kwaliteitsverlies. Onze prefab elementen zijn ontwikkeld met oog voor circulariteit: ze zijn grotendeels demontabel en herbruikbaar. De losmaakbaarheid kan in sommige toepassingen oplopen tot 85 procent, waarmee materialen hun waarde behouden en eenvoudig opnieuw kunnen worden ingezet.

En tot slot gezondheid en comfort, hoe zorgen we hiervoor?

Naast energie- en materiaalverbruik staat het binnenklimaat bij ons centraal. Onze steenwol draagt hier op natuurlijke wijze aan bij: het combineert uitstekende akoestische eigenschappen met hoge brandveiligheid en een goede vochtregulatie. Zo ontstaan gezonde, veilige en comfortabele leefomgeving.

Welke visie willen jullie op Duurzaam Gebouwd naar voren brengen?

Onze visie is dat duurzaamheid begint bij de bouwschil. Een goed geïsoleerde, circulaire en brandveilige gebouwschil vormt de basis voor een toekomstbestendig gebouw. Met onze prefab oplossingen willen we laten zien dat duurzaamheid geen complex proces hoeft te zijn: door kwaliteit te industrialiseren, versnellen we de energietransitie.

We willen de markt inspireren met concrete voorbeelden van hoe prefab bouwsystemen de bouwtijd verkorten, faalkosten verminderen en milieuprestaties verbeteren – zonder concessies aan ontwerpvrijheid of het comfort van de bewoners.

En met wie willen jullie in contact komen?

Wij gaan graag in gesprek met ontwikkelaars, aannemers, architecten en woningcorporaties die duurzaamheid structureel willen integreren in hun projecten. Daarbij richten we ons op partijen die op zoek zijn naar snelle, schaalbare en circulaire bouwoplossingen voor zowel nieuwbouw als renovatie. Zo bouwen we samen aan de stap van ambitie naar realisatie – van duurzaam denken naar duurzaam doen.