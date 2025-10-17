Elf ondernemingen op de shortlist voor de CSRD Awards 2025
De organisatoren van de tweede editie van CSRD Awards, Impact Economy Foundation (IEF), Van der Molen E.I.S., Impact Institute en Duurzaam Gebouwd, hebben vandaag bekend gemaakt dat elf ondernemingen zijn geselecteerd voor de shortlist van de CSRD Awards 2025. De selectie is gedaan op basis van een door Impact Institute ontwikkelde methodiek, het kennisinstituut op het gebied van impact meten.
Bedrijven konden zich tot 1 september jl. aanmelden voor de awards via www.csrdawards.nl met hun verslag over het boekjaar 2024. Er zijn 57 deelnemers ongeveer gelijk verdeeld over bedrijven die al verplicht volgens de CSRD rapporteren, bedrijven die dat in een later jaar moeten gaan doen, en bedrijven waarvoor duurzaamheidsrapportage puur vrijwillig is. Een vakjury bepaalt wie de winnaars worden. Zij zijn samen met de organisatoren verheugd over het grote aantal deelnemers.
“Deze bedrijven steken ondanks de beperking van de reikwijdte van de Europese transparantiewetgeving toch hun nek uit en zetten in op een uitgebreide verantwoording van hun duurzaamheidsactiviteiten", aldus juryvoorzitter Dick de Waard, emeritus-hoogleraar emeritus Auditing verbonden aan de vakgroep Accounting en Auditing van de Rijksuniversiteit Groningen. De prijzen worden uitgereikt aan de twee winnaars tijdens een inmiddels nagenoeg uitverkocht congres CSRD DAY 2025 op 27 november 2025.
De volgende ondernemingen zijn geselecteerd voor de shortlist:
Grote ondernemingen
AkzoNobel
de Volksbank
Dura Vermeer
FrieslandCampina
Fugro
Heijmans
Heineken
Stedin
MKB en overige ondernemingen
Daiwa House Modular Europe
Schijvens Corporate Fashion
Sunrock
Vakjury
De vakjury bestaat uit:
- Teresa Fogelberg, Voormalig Deputy Chief Executive Global Reporting Initiative (GRI) en voormalig voorzitter van het Expert Panel van de Nationale Transparantie-benchmark
- Marleen Janssen Groesbeek, Lector Sustainable Finance and Accounting Avans Hogeschool
- René Orij, Hoogleraar duurzaamheidsverslaggeving Nyenrode Business Universiteit
- Dick de Waard (voorzitter), Emeritus-hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen
De awards worden ondersteund door organisaties als NBA, SRA, UN Global Compact Network Netherlands, VBDO, VVM-netwerk van milieuprofessionals en Eumedion.
