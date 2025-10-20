Duurzaam Gebouwd helpt publiek en privaat naar emissieloos bouwen
BouwCirculair, Appbakkers en Duurzaam Gebouwd lanceren gezamenlijk: EmissieCalc, een innovatieve tool die het meten en monitoren van CO2-uitstoot in de bouwsector eenvoudiger en inzichtelijker maakt. Bouwers en gemeenten krijgen direct inzicht in de emissies van projecten, waardoor ze meer sturen op zero emissie en verduurzaming van de gebouwde omgeving.
Door scherpere wet- en regelgeving wordt het nóg belangrijker om aan te geven hoe je in projecten met minder uitstoot schadelijke broeikasgassen of emissieloos bouwt. Opdrachtgevers belonen dit meer en meer. Daarnaast krijg je toegang tot subsidies, groene leningen en voldoe je eenvoudiger aan inkopersvereisten.
Van berekening naar concreet inzicht
Om je prestaties inzichtelijk te maken, verder te optimaliseren en bewijslast te genereren, gebruik je EmissieCalc. Hierin vind je een vertaling van complexe berekeningen naar concrete inzichten, inclusief direct toegang tot belangrijke eisen. Je rapporteert eenvoudiger en sneller en houdt de vinger aan de pols om zero emissie-projecten te realiseren. Als bouwer maak je inzichtelijk wat je doet en als opdrachtgever toets je projecten aan lokale duurzaamheidsdoelen en geef je beleid effectiever vorm.
Zero emissie projecten
De eerste opdrachtgevers werken nu al met EmissieCalc. Bijvoorbeeld gemeente Eindhoven. Zij leggen in dit artikel uit hoe ze de tool inzetten, uitstoot van bouwprojecten monitoren en ze eenvoudig checken of aannemers zich aan de afspraken houden. Ook maken ze duidelijk hoeveel schoner de projecten zijn die ze aanbesteden.
Aan de slag met een demo
Ben je benieuwd naar een demo? Stuur een mail naar Wietse Walinga of Dirk van Gemert en we zorgen dat je alles weet over de tool en meteen aan de slag kunt.
