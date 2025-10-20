Rotterdamse subsidie voor duurzaam bouwen
Om de bouw van nieuwe woningen van woningcorporaties te verduurzamen stelde gemeente Rotterdam een subsidie van 1,95 miljoen euro beschikbaar.
Het gaat om de tweede toekenningsronde van de subsidie ‘Duurzame woningbouw woningcorporaties’, die is bedoeld voor corporaties die in de komende vijf jaar nieuwbouw- of zogeheten optopwoningen in Rotterdam ontwikkelen. In de woningbouwprojecten moeten ze minimaal 30 procent biobased materialen toepassen en voldoen aan de integrale duurzaamheidsindicator GPR.
Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, bouwen en wonen): “Als we onze klimaatdoelen willen halen, moeten we echt anders gaan bouwen. Met biobased materialen zoals hout, vlas en bamboe, maar ook door innovatieve technieken en het hergebruik van bestaande grondstoffen in te zetten. Zo bouwen we niet alleen duurzamer, maar maken we ook energiezuinige en betaalbare woningen mogelijk voor Rotterdammers met een kleine beurs.” Daarnaast wil de gemeente dat de subsidie bijdraagt om praktijkervaring op te doen die helpt om biobased bouwen op te schalen.
Eerste ronde
In de eerste ronde van deze subsidie droeg de gemeente bij aan de bouw van 122 sociale huurwoningen, door de woningcorporaties Hef Wonen, Havensteder, Woonstad en Woonbron.
Tekst: Tim van Dorsten
